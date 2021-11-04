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«Бастуй для будущего!»: белорусы рассказали, как остаются дома

  • 4.11.2021, 13:38
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«Бастуй для будущего!»: белорусы рассказали, как остаются дома

Душевные фото четвертого дня забастовки.

Белорусы отказываться работать на преступный режим и продолжают бастовать уже четвертый день подряд.

Новые фото с хештегом «#Я_дома» опубликовали телеграм-канал «Баста!» и БОР.

«Только в наших силах решить судьбу Беларуси. Как скоро мы будем свободными — решать только нам».

«Мы остаемся дома чтобы отстоять собственную свободу и независимость. Чтобы вышли из тюрем наши друзья. Чтобы ушел синепал», — говорят участники общенациональной стачки.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.

Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.

На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первых двух дней забастовки в Беларуси. 1 ноября на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.

2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

3 ноября на работу не вышло около миллиона белорусов.

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