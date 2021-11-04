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Белорусский рубль упал рекордно за четыре месяца

  • 4.11.2021, 13:50
  • 6,050
Белорусский рубль упал рекордно за четыре месяца

И это еще не предел.

Все три первые дня ноября белорусский рубль быстро ослабляется. Но если в первый день сильно вырос только курс доллара, а во второй – больше поднялся курс евро, то сегодня, 3 ноября, подорожали все основные иностранные валюты, а главная валюта – доллар США – подорожала больше всего, пишет «Инфобанк».

Причем вырос даже курс слабеющего к доллару российского рубля, который падает после достижения на прошлой неделе своей наивысшей за 16 месяцев «долларовой точки».

Так, 26 октября доллар в России впервые с 29 июня 2020 года упал ниже 70 R/$. А сейчас – приближается к 72 R/$: такого падения R-рубля к доллару не было несколько месяцев.

Правда, ЦБ РФ успел определить курс доллара на завтра более низкий – 71,4876 R/$. Но на 15 часов дня 3 ноября рыночный курс – уже достиг 72 R/$.

В последнее время белорусский рубль плотно ориентируется на российский рубль.

Но сегодня принято решение не идти в фарватере падающего к доллару российского рубля – и вот 3 ноября российская валюта в Беларуси очень заметно (на 0,479%) подорожала, до 3,4380 BYN/100 RUR.

Хотя на предыдущей неделе, 26 октября, когда RUR-рубль достиг 16-месячного максимума к доллару, в Беларуси курс был поднят до 3,4731 BYN/100RUR. Сегодня, через 8 дней, курс российского рубля к белорусскому – на 1,01% ниже того пикового.

Кроме того, российская валюта в Беларуси продолжает оставаться дешевле, чем в начале года (1 января – 3,4871 BYN/100RUR) – на 1,41% (минус 1,67% годовых за 307 дней 2021-го).

Итак, слабеющий у себя дома российский рубль, в Беларуси, наоборот, вырос. Результат: в Беларуси еще сильнее подорожали мировые валюты – доллар и евро.

Доллар США – основная иностранная и главная учетная валюта в Беларуси – растет все три первые дня ноября. Сегодняшний же процент роста курса доллара – 0,654% – наибольший из них, и самый значительный за 1,5 месяца.

По итогам торгов на БВФБ 3 ноября курс доллара – 2,4618 BYN/$.

При том, что на прошлой неделе, во вторник 26 октября, был зафиксирован наименьший с 28 июля 2020-го (за 15 месяцев) курс – 2,4154 BYN/$.

Сейчас доллар – уже дороже на 1,92%: рост курса за 8 дней – 88% годовых: это не что иное, как стремительный рост доллара за последние несколько дней.

Тем не менее, американская валюта в Беларуси остается дешевле, чем в начале года – на 4,54%: падение за 307 дней – 5,40% годовых.

Евро вчера вырос на 0,717% – это наибольший за 4 месяца процент роста. И сегодня евро в Беларуси подорожал, но уже не так значительно – на 0,366%.

По итогам торгов на БВФБ 3 ноября курс евро – 2,8492 BYN/€.

Неделю назад, 26 октября, евро, как и доллар, упал в Беларуси до 15-месячного минимума (с 27 июля 2020-го) – до 2,8032 BYN/€.

А за последующие 8 дней курс евро поднялся на 1,64% (соответствует 75% годовых роста).

Но за 307 дней с начала 2021-го падение европейской валюты к белорусскому рублю даже более чувствительное, чем доллара – на 10,1% (-12,0% годовых).

Итак, 3 ноября и доллар, и евро в Беларуси подорожали (доллар: +0,654%, евро: +0,366%). Соответственно, выросла в цене «евро-долларовая» корзина (среднее геометрическое из курсов евро и доллара).

Причем сегодняшний рост стоимости – на 0,510% – оказался чуть-чуть меньше, чем вчера, когда цена €*$-корзины выросла рекордно за 4 месяца (на 0,522%).

Поэтому по «евро-долларовой» корзине, исключающей взаимное влияние этих основных мировых валют, где доллара США и евро 50:50, белорусский рубль 3 ноября ослабел, еще дальше отойдя от своей высшей за 15 месяцев (с 27 июля 2020-го) точки 26 октября.

Стоимость евро-долларовой корзины 3 ноября составила 2,6484 BYN/$*€, а минимальная за 15 месяцев, что была 26 октября – 2,6021 BYN/$*€: за 8 дней белорусский рубль ослабел по евро-доллару на 1,78% (81% годовых).

Но идущее несколько дней ослабление белорусского рубля – совсем небольшое на фоне масштабного укрепления BYN-рубля, что началось сразу после достижения исторического дна BYN-рубля 7 апреля – рекордной стоимости евро-долларовой корзины в 2,9072 BYN.

Сегодня, 3 ноября, по итогам валютных торгов подорожали все три основные иностранные валюты в Беларуси: BYN-рубль ослабел «по всем фронтам».

И, соответственно, выросла в цене трехвалютная корзина Нацбанка – основной ориентир и критерий для определения движения белорусского рубля.

Причем сегодняшний рост стоимости валютной корзины Нацбанка (в которой российского рубля – 50%, доллара США – 30%, евро – 20%) – на 0,509% – рекордный за 4 месяца.

Сегодня – самое сильное ослабление белорусского рубля за день с 8 июля.

Стоимость валютной корзины Нацбанка растет все три первые дня ноября, и за эти три дня она стала стоить дороже на 0,691%, что соответствует 84% годовых ослабления BYN-рубля.

Мало того, валютная корзина Нацбанка почти вернулась в рамки былого неформального коридора стоимости, из которого она вышла в середине октября, подешевев тогда ниже 0,3000 BYN – значения, ниже уровня, которого не дано было перейти с прошлого года.

А ведь несколько дней назад, по итогам последних в месяце валютных торгов – 29 октября – стоимость валютной корзины Нацбанка упала до 14,5-месячного, минимума 0,29750 BYN:BYN-рубль в прошлую пятницу укрепился до максимума с середины августа 2020 года.

3 ноября, она подорожала до 0,29955 BYN.

Тем не менее, валютная корзина сейчас на 4,14% дешевле, чем в начале года (падение за 307 дней – 4,92% годовых): белорусский рубль сейчас заметно крепче, чем в начале года.

3 ноября, по итогам валютных торгов:

курс доллара – 2,4618 BYN/$, вырос на 0,654%

курс евро – 2,8492 BYN/€, вырос на 0,366%

курс российского рубля – 3,4380 BYN/100RUR, вырос на 0,479%

стоимость «евро-долларовой корзины»– 2,6484 BYN/$*€, выросла на 0,510%

стоимость валютной корзины Нацбанка – 0,29955 BYN, выросла на 0,509%.

Итак, все три первых дня ноября идет ослабление белорусского рубля, если смотреть по главному критерию – стоимости валютной корзины Нацбанка. А сегодняшнее ослабление – стало самым сильным за 4 месяца.

Поскольку российский рубль – упал уже до 72 R/$, то, в случае сохранения этого курса до завтра, у белорусского рубля больше оснований завтра снова ослабеть. Причем это может быть даже более сильное ослабление, чем сегодня.

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