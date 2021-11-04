Так проходят режимы 1 Аббас Галлямов

4.11.2021, 13:51

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Аббас Галлямов

Еще вчера целовавшие песок, по которому он ходил, не нашли в адрес дуче доброго слова.

Когда ты начинаешь изучать подробности исторического заседания Большого фашистского совета, закончившегося падением Муссолини, первое, что бросается тебе в глаза, - это то, что диктатора вдруг перестали бояться.

Люди, еще вчера целовавшие песок, по которому он ходил, не нашли в адрес дуче практически ни одного доброго слова. Далеко не все они хотели его падения; некоторые даже его поддержали. И тем не менее, чтение текстов выступлений позволяет увидеть, что причиной такой позиции всегда были собственные интересы говорившего, а вовсе не его желание услужить вчерашнему вождю. Друг друга эти люди опасались больше, чем Муссолини. А сам он вдруг оказался для них лишь инструментом, который они пытались использовать против своих конкурентов. Каким-то непостижимым образом все нити, прежде связывавшие диктатора с его соратниками, вдруг оказались порванными. Он стал для них слишком обременительным.

Бывший вождь это, кстати, хорошо чувствовал и практически не сопротивлялся. Спорил, конечно, но как-то без энтузиазма. В его словах все время сквозила какая-то обреченность.

В общем, удивительная и очень поучительная история о том, как умирают недемократические режимы...

Ну да ладно, пока хватит. Тема большая, пойду на набережную - додумаю все это с чашечкой итальянского кофе. Сами знаете, какой он ароматный...

Аббас Галлямов, "Фейсбук"

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