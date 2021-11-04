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Диетолог назвал лучшие для избавления от стресса осенью овощи

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  • 4.11.2021, 13:57
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Диетолог назвал лучшие для избавления от стресса осенью овощи

Также они являются полезными для здоровья.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал «Москве 24» о необходимости сезонных овощей и назвал лучшие продукты осенне-зимнего периода, которые являются не только полезными для здоровья, но и помогают избавиться от стресса.

«В свекле обширный спектр витаминов группы В. Они необходимы нам для нервной системы. Сейчас как раз из-за перехода к другому времени года количество стресса увеличивается», — заявил медик.

Он подчеркнул, что нехватка хрома в организме может стать причиной плохого настроения. Из-за повышения уровня стресса осенью людей начинает тянуть на сладкое, однако, как уверяет специалист, именно эта потребность говорит о нехватке хрома. По словам врача, он присутствует в свекле и снижает тягу к сладкому. Кроме того, диетолог советует употреблять богатую витамином A морковь, особенно тем, кто имеет проблемы со зрением. Также она содержит большое количество кремния, полезного для здоровья кожи, волос и ногтей.

«В капусте содержится калий, который важен для здоровья сердца и нормализации уровня отеков. То есть люди, у которых нормальный калиево-натриевый обмен, не страдают отеками и имеют меньший риск, что у них будут проблемы с давлением», — заключил медик.

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