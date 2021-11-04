Полина Шарендо-Панасюк: Всегда вдохновляюсь словами «Машины времени», которые поет Андрей Макаревич 1 4.11.2021, 14:17

2,238

Полина Шарендо-Панасюк

Однажды мир прогнется под нас.

Муж активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо поделился с «Белсатом» фрагментом письма от своей жены.

«Всегда вдохновляюсь словами из песни «Машины времени», которые поет наш земляк Андрей Макаревич. Не стоит прогибаться под изменчивый мир — однажды он прогнется под нас!», — пишет Полина Шарендо-Панасюк.

Полина более 300 дней находится за решеткой, не признает режим Лукашенко и считает себя захваченной в плен. Мать двоих детей находится в Гомельской женской колонии и незаконна осуждена на два года лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».