Полина Шарендо-Панасюк: Всегда вдохновляюсь словами «Машины времени», которые поет Андрей Макаревич

Полина Шарендо-Панасюк: Всегда вдохновляюсь словами «Машины времени», которые поет Андрей Макаревич1
- 4.11.2021, 14:17
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Однажды мир прогнется под нас.
Муж активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо поделился с «Белсатом» фрагментом письма от своей жены.
«Всегда вдохновляюсь словами из песни «Машины времени», которые поет наш земляк Андрей Макаревич. Не стоит прогибаться под изменчивый мир — однажды он прогнется под нас!», — пишет Полина Шарендо-Панасюк.
Полина более 300 дней находится за решеткой, не признает режим Лукашенко и считает себя захваченной в плен. Мать двоих детей находится в Гомельской женской колонии и незаконна осуждена на два года лишения свободы.