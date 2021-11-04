В Дании арестовано российское научное судно 5 4.11.2021, 14:23

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фото: Виктор Морозов

Оно только что вернулось из научной экспедиции.

В Дании на рейде порта Скаген арестовано российское научное судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии РАН. Оно только что вернулось из научной экспедиции, сообщает "Радио Свобода".

Об аресте сообщило министерство иностранных дел России. По сведениям МИД, инцидент произошел 1 ноября. Корабль арестован в рамках иска, связанного с его предыдущей работой, говорится на сайте министерства.

В сообщении МИД не сказано, задержан ли экипаж корабля и какой иск стал причиной ареста. Институт океанологии инцидент пока что не комментировал. 2 ноября Балтийский федеральный университет в Калининграде отчитался о завершении научной экспедиции на "Иоффе", которая продолжалась 45 суток.

Ученые исследовали глубоководные проходы антарктической донной воды в северо-восточной части Атлантического океана, передает издание "Русский Запад".

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