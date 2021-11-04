Андрей Суздальцев о белорусской пропаганде: Сохраняйте, скоро все это станет историей 4.11.2021, 14:26

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Андрей Суздальев

Лукашенковские СМИ — это клуб «Кривое зеркало».

Российский политолог Андрей Суздальев в Telegram-канале прокомментировал последние опусы белорусских пропагандистов:

— Несомненно, что со временем феномен белорусской пропаганды будет изучаться широким спектром специалистов. В свою очередь мы, которые тоже тщательно собирают выдающиеся выступления членов этого белорусского клуба «Кривое зеркало», не могли не предложить в коллекции такого рода собирателей прозвучавшее на прошлой неделе выступление Григория Азаренка – мастера устной пропаганды в типичном лукашистском стиле.

Своего рода самородок.

Переписывайте, сохраняйте, скоро уже все это станет историей и архивными документами.

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