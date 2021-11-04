Хороводы возле Дворца спорта и сон у костра: что мигранты постят из Беларуси 4.11.2021, 14:39

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Видеоконтент из соцсетей нелегалов.

В последнее время в Сети стали часто появляться фотографии и видео застрявших в Беларуси мигрантов. Вот уже несколько месяцев они спят в белорусских лесах и возле торгово-развлекательных центров. «Наша Нива» нашла некоторых из них в социальных сетях и посмотрела, что они постят.

Больше всего видео удалось найти в социальной сети TikTok. Видео мигранты публикуют с хэштегами «Беларусь», «мигранты», «граница», «Польша» и накладывают музыку.

Часто они снимают свой быт: как они спят на земле, разводят костер, сушат обувь. Также на видео фигурирует ограждение из колючей проволоки и пограничники.

Те, кто не добрался еще до границы, активно постят видео из центра города и в такси.

Например, на этом видео из ТЦ «Галерея» мигранты стали в круг и активно танцуют. К ним даже присоединился кто-то из белорусов.

Попадается контент из легковых микроавтобусов, на которых мигрантов везут к границе. Люди лежат в багажном отделении.

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