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Хороводы возле Дворца спорта и сон у костра: что мигранты постят из Беларуси

  • 4.11.2021, 14:39
  • 3,356
Хороводы возле Дворца спорта и сон у костра: что мигранты постят из Беларуси

Видеоконтент из соцсетей нелегалов.

В последнее время в Сети стали часто появляться фотографии и видео застрявших в Беларуси мигрантов. Вот уже несколько месяцев они спят в белорусских лесах и возле торгово-развлекательных центров. «Наша Нива» нашла некоторых из них в социальных сетях и посмотрела, что они постят.

Больше всего видео удалось найти в социальной сети TikTok. Видео мигранты публикуют с хэштегами «Беларусь», «мигранты», «граница», «Польша» и накладывают музыку.

@faessarkesh

♬ الصوت الأصلي - 🖤dljar🖤dljar🖤

@faessarkesh

♬ original sound - Faes Sarkesh

@jano5g

Poland's borders

♬ الصوت الأصلي - jano5g

Часто они снимают свой быт: как они спят на земле, разводят костер, сушат обувь. Также на видео фигурирует ограждение из колючей проволоки и пограничники.

@ahmad_salar2002

#belarus

♬ original sound - AHMAD SALAR

@hama_rash33

#minsk_belarus

♬ original sound - 𝖸𝖠𝖱𝖨 𝖬𝖭

@hama_rash33

#танкуй #activ #bn

♬ original sound - چوارقورنةيم نامةرد⚡️☄️🔥

@hama_rash33

Kurdstan yan awrupa😂🤔 #танкуй #activ #bn

♬ original sound - Only Ismlam🧡 ☪️

Те, кто не добрался еще до границы, активно постят видео из центра города и в такси.

@jano5g

♬ الصوت الأصلي - jano5g

@jano5g

Flee from Iraq for freedom and a decent life#العراق #ليتوانيا #German #uk

♬ الصوت الأصلي - jano5g

Например, на этом видео из ТЦ «Галерея» мигранты стали в круг и активно танцуют. К ним даже присоединился кто-то из белорусов.

@arkan_ma3raz

#belarus#

♬ original sound - Tik Toker

Они также танцуют вечерами, водят хороводы вокруг костра и поют в лесу на границе.

Редко, но появляются видео перекусов. На одном из них видно, что мигранты завтракают плавленым сыром и батоном. Остается догадываться, есть ли у них еще что-нибудь из продуктов, кроме того, что попало на видео.

@arkan_ma3raz

#belarus #CookWithMe #sulemani #hawler #karkuk #halabja #tiktokindia #tiktok

♬ original sound - Madmax

@arkan_ma3raz

#uk #CookWithMe #hawler #sulemani #karkuk #halabja #tiktokindia #tiktok #bilarus

♬ original sound - Harem official

На некоторых видео они (иногда с детьми) в дождевиках, резиновых сапогах ходят по полям и лесам. Обувь вся в грязи.

@mame_ayob81

#keşfetteyizzz #tiktok #neçirvangulli

♬ orijinal ses - mame gulli

Попадается контент из легковых микроавтобусов, на которых мигрантов везут к границе. Люди лежат в багажном отделении.

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