Хороводы возле Дворца спорта и сон у костра: что мигранты постят из Беларуси
- 4.11.2021, 14:39
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Видеоконтент из соцсетей нелегалов.
В последнее время в Сети стали часто появляться фотографии и видео застрявших в Беларуси мигрантов. Вот уже несколько месяцев они спят в белорусских лесах и возле торгово-развлекательных центров. «Наша Нива» нашла некоторых из них в социальных сетях и посмотрела, что они постят.
Больше всего видео удалось найти в социальной сети TikTok. Видео мигранты публикуют с хэштегами «Беларусь», «мигранты», «граница», «Польша» и накладывают музыку.
@faessarkesh ♬ الصوت الأصلي - 🖤dljar🖤dljar🖤
@faessarkesh ♬ original sound - Faes Sarkesh
@jano5g
Poland's borders♬ الصوت الأصلي - jano5g
Часто они снимают свой быт: как они спят на земле, разводят костер, сушат обувь. Также на видео фигурирует ограждение из колючей проволоки и пограничники.
@ahmad_salar2002 ♬ original sound - AHMAD SALAR
@hama_rash33 ♬ original sound - 𝖸𝖠𝖱𝖨 𝖬𝖭
@hama_rash33 ♬ original sound - چوارقورنةيم نامةرد⚡️☄️🔥
@hama_rash33
Kurdstan yan awrupa😂🤔 #танкуй #activ #bn♬ original sound - Only Ismlam🧡 ☪️
Те, кто не добрался еще до границы, активно постят видео из центра города и в такси.
@jano5g ♬ الصوت الأصلي - jano5g
@jano5g
Flee from Iraq for freedom and a decent life#العراق #ليتوانيا #German #uk♬ الصوت الأصلي - jano5g
Например, на этом видео из ТЦ «Галерея» мигранты стали в круг и активно танцуют. К ним даже присоединился кто-то из белорусов.
@arkan_ma3raz ♬ original sound - Tik Toker
Они также танцуют вечерами, водят хороводы вокруг костра и поют в лесу на границе.
Редко, но появляются видео перекусов. На одном из них видно, что мигранты завтракают плавленым сыром и батоном. Остается догадываться, есть ли у них еще что-нибудь из продуктов, кроме того, что попало на видео.
@arkan_ma3raz
#belarus #CookWithMe #sulemani #hawler #karkuk #halabja #tiktokindia #tiktok♬ original sound - Madmax
@arkan_ma3raz
#uk #CookWithMe #hawler #sulemani #karkuk #halabja #tiktokindia #tiktok #bilarus♬ original sound - Harem official
На некоторых видео они (иногда с детьми) в дождевиках, резиновых сапогах ходят по полям и лесам. Обувь вся в грязи.
@mame_ayob81
#keşfetteyizzz #tiktok #neçirvangulli♬ orijinal ses - mame gulli
Попадается контент из легковых микроавтобусов, на которых мигрантов везут к границе. Люди лежат в багажном отделении.