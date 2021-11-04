«Шутили: легко переболеем»: как 31-летний мужчина «совершенно не собирался умирать» от COVID-19 4.11.2021, 14:44

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Что происходит в реанимациях даже с молодыми пациентами?

Врачи Рижской Восточной университетской больницы боролись за жизнь 31-летнего Артура Кулепова больше двух недель, но коронавирус оказался сильнее. Без мужа осталась любящая жена Юлия. Без заботливого отца — 4-месячный Миша… Еще за месяц до трагедии молодая и здоровая пара была уверена, что опасность заразы сильно преувеличена, а прививка нужна только для того, чтобы жить без абсурдных ограничений. Но с этим, как тогда казалось, можно было не торопиться.

Историю Артура из Латвии, который не собирался умирать в 31 год, рассказывает Delfi.lv.

Хоронили Артура 23 октября. Пришло много людей. Все отказывались верить в случившееся. Говорили, что более радостного, светлого и счастливого человека в жизни не знали. Артур лежал в свадебном костюме — и года не прошло с того дня, как он в этом самом костюме поклялся любить и беречь Юлию, пока смерть не разлучит их.

«Я попросила надеть ему обручальное кольцо и крестик, — вспоминает самые ужасные моменты своей жизни Юлия. — После всех мучений, которые выпали на его долю, он выглядел невероятно хорошо, но как будто на десять лет старше. […] Никогда мы не думали, что так серьезно все закончится».

Болезнь, которая начиналась несерьезно

Насчет бушующей вокруг пандемии Артур не особенно переживал. Главными лекарствами от всех проблем считал футбол и добрый юмор.

«У нас на тот момент некоторые знакомые если и переболели, то несерьезно, — поясняет Юлия. — И никаких последствий. Думали, что если и мы заразимся — также все будет легко. Ведь по статистике умирали в основном пожилые люди, с разными болезнями, которые ковид усугубил».

Прививку делать не торопились. Не то чтобы боялись вакцины, просто не видели необходимости.

«Когда для непривитых стало все закрываться, мы уже подумывали вакцинироваться, чтобы не ограничивались наши права и можно было пользоваться всеми услугами, — говорит Юля. — Но потом заболела практически вся наша семья. Как мы и рассчитывали, все шло более-менее нормально: ну кашель, ну температура — все недолго и без последствий. Даже шутили: ну вот, легко переболеем и получим QR-код, хоть нормально отметим годовщину свадьбы, если будет что-то открыто. Рассчитывали, когда срок сертификатов закончится, обойтись одной вакциной.

У Артура первая «простуда» вроде как легко прошла — вскоре он вышел на работу. Тест был негативным. Помню, еще в воскресенье мы жарили шашлыки на даче, радовались жизни, а в понедельник, 28 сентября, Артур проснулся с температурой. Сдал тест — «позитив». Уже в четверг мы в первый раз вызвали «скорую» — температура никак не сбивалась. Медики измерили давление, сделали кардиограмму, проверили кислород в крови — вроде как норма. Артур настаивал, что ему тяжело дышать, но его не забирали.

Через день стало хуже — появилась одышка, из-за сильного кашля он не мог есть, казалось, что он выкашливает внутренности. Снова вызвали «скорую». И хотя давление было 200, нам сказали: вы только место в больнице займете — так все болеют. Я уточнила: а если у него воспаление легких? Ковид — это и есть вариант воспаления легких, ответили врачи и уехали.

Мы лечили домашними средствами, Артур пил баллонами воду… Третья «скорая» сказала, что легкие чистые. На другой день его все же забрала четвертая машина — в Гайльэзерсе рентген показал 70-процентное поражение легких».

В больнице делали все возможное

В обычном ковидном отделении Артур пробыл всего четыре дня.

А потом его экстренно перевели в реанимацию — молодой человек стал задыхаться.

«Две недели мы в 11 утра и 8 вечера созванивались с врачами в надежде, что ему полегчает, — вспоминает Юлия. — Даже тогда в реанимации он старался делать мини-зарядку, чтобы легкие насыщались кислородом. Выполнял все требования врачей. Очень хотел домой. И совершенно не собирался умирать. У него в планах было и свой дом построить, и для сына все сделать — он к этому очень целеустремленно шел».

На второй день реанимации Артур сорвал с себя все датчики, так ему стало плохо. Его ввели в искусственную кому, но даже тогда он продолжал кашлять. Врач сказал, что Артур был одним из самых «тяжелых» в реанимации.

Неделю Артур лежал на животе с трубкой в горле. Потом поставили трахеостому — на какой-то момент сатурация вдруг поднялась до 93. Но через четыре дня стремительно упала до 50.

19 октября я очень захотела к нему попасть — предчувствие, что ли? Удалось даже договориться. Но в итоге не пустили. […] В 15.41 я отправила последнюю смс: так пустят меня или нет? Но как потом выяснилось, уже в 15.35 была зафиксирована полная остановка сердца. Вечером пошла гулять с сыном. Сказала: «Мишка, давай ты поспишь хоть полтора часика!» Ребенок так и сделал. Когда мы вернулись к дому, сестра написала: «Юля, ты где? Сядь!» Тут я все и поняла…

Я ходила вдоль дома по улице, прижимая нашего сына, и кричала на всю улицу: «На кого ты нас оставил?!» Позже в доме собрались все родные, это был самый страшный вечер нашей жизни. Мы разбирали наши с Артуром свадебные вещи — на утро предстояло отвезти в морг костюм для похорон».

Почему Covid победил молодого и крепкого парня

Врачи объяснили, что Артура убил цитокиновый шторм — это когда организм начинает бороться сам с собой, иммунитет начинает убивать не только плохие клетки организма, но и хорошие. Из-за этого, так быстро разрушаются легкие. Последний «шторм» убил Артура.

«Мне сказали, что если вакцинироваться, то антитела в крови начинают быстрее помогать иммунитету — организм изначально лучше настроен на борьбу с ковидом. Это снижает риск «шторма», — рассказывает Юлия. — Теперь бы я уже советовала людям вакцинироваться. Не знаю, спасет ли всех вакцина от смерти, если верить врачам — это так».

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