Белорусское объединение рабочих обратилось к журналистам 4.11.2021, 14:52

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Вспомните, что вы — имунная система демократии.

Белорусское объединение рабочих обратилось к журналистам. Обращение было опубликовано в Telegram-канале рабочего движения:

— И вот снова, очередная голодовка на Окрестина. Теперь уже всей двухместной камерой, в которой содержатся 11 девушек. В ней находится и журналист Ирина Славникова.

Девушки объявили такой протест после того, как у них отобрали зубные щетки и лекарства, а передачи от родных им попросту не отдают.

Журналисты, не предавайте своих. Помогайте им теми способами, которые вам доступны. Распространяйте информацию не только о том, как заключенным плохо, но и о том, как белорусы могут бороться.

Вам уже перекрыли кислород везде, где это можно. Журналистика стала официально партизанской деятельностью. С каждым днем вы прячетесь все глубже под лавку, вспоминая о своем долге лишь тогда, когда кого-то нужно пожалеть, но не тогда, когда кому-то нужно подставить плечо в его борьбе.

Вспомните, что вы — имунная система демократии. Говорите правду. Именно это и есть ваш метод забастовки.

С пока еще теплящимся уважением,

Редакция БОР.

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