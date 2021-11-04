закрыть
4 ноября 2021, четверг, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусское объединение рабочих обратилось к журналистам

  • 4.11.2021, 14:52
  • 1,232
Белорусское объединение рабочих обратилось к журналистам

Вспомните, что вы — имунная система демократии.

Белорусское объединение рабочих обратилось к журналистам. Обращение было опубликовано в Telegram-канале рабочего движения:

— И вот снова, очередная голодовка на Окрестина. Теперь уже всей двухместной камерой, в которой содержатся 11 девушек. В ней находится и журналист Ирина Славникова.

Девушки объявили такой протест после того, как у них отобрали зубные щетки и лекарства, а передачи от родных им попросту не отдают.

Журналисты, не предавайте своих. Помогайте им теми способами, которые вам доступны. Распространяйте информацию не только о том, как заключенным плохо, но и о том, как белорусы могут бороться.

Вам уже перекрыли кислород везде, где это можно. Журналистика стала официально партизанской деятельностью. С каждым днем вы прячетесь все глубже под лавку, вспоминая о своем долге лишь тогда, когда кого-то нужно пожалеть, но не тогда, когда кому-то нужно подставить плечо в его борьбе.

Вспомните, что вы — имунная система демократии. Говорите правду. Именно это и есть ваш метод забастовки.

С пока еще теплящимся уважением,

Редакция БОР.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Народ Кубы поддерживает белорусских работников
Народ Кубы поддерживает белорусских работников Омар Лопес
Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина