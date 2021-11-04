Реквием по российским МиГам Александр Коваленко, sprotyv.info

4.11.2021, 15:00

1,206

В авиастроительную корпорацию решили забить последний гвоздь.

На протяжении последних нескольких лет, освещая тему боевой авиации России, я, регулярно вспоминая про такую авиастроительную корпорацию как МиГ отмечал, что она вымирает.

МиГ годами не получает крупных заказов от государства, не может развивать новые проекты боевой авиации, оказался у разбитого корыта с проектом ударного БПЛА и даже после выпуска, созданного в муках и страданиях МиГ-35, который является даже не новым самолетом, а глубокой модернизацией МиГ-29, не получил на него контракт, позволяющий развернуть крупносерийное производство.

Корпорация, словно, целенаправленно уничтожалась, в угоду главных конкурентов – “Сухого”. Ведь практически все самолеты “Су” являются востребованными в ВКС РФ и, даже не смотря на снижение количества их поставок в войска в последние годы, они все равно осуществляются.

В результате, корпорация терпит многомиллиардные убытки, персонал сокращается, а выживаемость МиГ обеспечивается в первую очередь обслуживание имеющегося в ВКС РФ парка этих самолетов, а также оказание услуг зарубежным операторам.

Но, похоже, в гроб истории МиГ решили забить последний гвоздь.

Намедни стало известно о том, что ОАК выставила на продажу 60 га завода «МиГ» за 35 млрд рублей. Что звучит наиболее цинично, делается это в рамках запущенной правительством России программы финансового оздоровления корпорации.

Фактически, под благими намерениями, которые, конечно будут пафосно преподнесены в российских СМИ, будет произведен распил МиГ. Пока еще не окончательный, но ярко демонстрирующий то, что возрождение корпорации уже даже не обсуждается.

МиГ – аминь.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».