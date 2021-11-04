В Украине назначили четырех новых министров

В Украине назначили четырех новых министров1
- 4.11.2021, 15:15
Они заменят членов Кабмина, которых парламент уволил накануне.
В четверг, 4 ноября, Верховная Рада Украины назначила четырех новых министров в правительство Дениса Шмыгаля. Они заменят членов Кабмина, которых парламент уволил накануне, пишет «Новое время».
Сегодня на пленарном заседании парламент поддержал такие назначения:
Алексей Резников, до недавнего времени возглавлявший Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, стал министром обороны;
народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук стала министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо Резникова — и вице-премьером одновременно, как и ее предшественник;
главы Государственной таможенной службы Павел Рябикин занял должность министра стратегической промышленности;
заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко возглавила Минэкономики вместо Алексея Любченко и одновременно получила должность вице-премьера.
Министерство окружающей среды и природных ресурсов временно возглавил Руслан Стрелец — первый заместитель уволенного министра Романа Абрамовского. 3 ноября Стрелец был назначен и.о. министра.