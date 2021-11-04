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Политолог: Для Лукашенко болезненно, что Путин смотрит на него свысока

  • 4.11.2021, 15:25
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Политолог: Для Лукашенко болезненно, что Путин смотрит на него свысока

В Москве нарастает недовольство поведением «союзника».

Кремль показывает: сами по себе все эти подписанные пакеты, все эти формы сотрудничества, которые симулирует Лукашенко, Москву не устраивают. Кроме того, и Кремль, и Запад прекрасно понимают, что «референдум», объявленный Лукашенко, — это «грубый обман», считает политолог Александр Морозов.

Для него Лукашенко болезненно, что Путин смотрит свысока и совершенно не собирается подписываться под этим «референдумом».

И что важно, все это проходит на фоне миграционного кризиса. Европейские страны небезосновательно считают, что он происходит в зоне ответственности Путина. И тот мог бы повлиять на это, но не влияет. А Лукашенко продолжает шантажировать Запад.

«Между тем, Кремль находится в каких-то там переговорах с Байденом, в ожидании позитивных изменений в российско-американских отношениях. И на этом фоне для Кремля уже неприятно будет зайти под дополнительные санкции, связанные с Беларусью, из-за конфликта, который приносит бонусы только Лукашенко и больше никому», — заключает политолог.

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