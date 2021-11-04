Наклейки «на Берлин» и хрустальные погоны 4.11.2021, 15:34

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Почему в России засекретили закупки ФСО и Росгвардии?

Согласно распоряжению правительства от 30 октября, госзакупки Росгвардии, Федеральной службы охраны (ФСО) и подконтрольных им учреждений и предприятий попали в список ведомств с закрытым порядком проведения закупок.

Госзакупки Росгвардии теперь непубличны. Что же такого секретного в них? Авторы телеграм-канала "Можем Объяснить" собрали самые резонансные тендеры. Теперь о таких мы узнавать не будем, передает currenttime.tv.

В 2020 году благодаря журналистам "Открытых медиа" стало известно, что в управлении Росгвардии по Новосибирской области хотели закупить наклейки "На Берлин!" – это такие стикеры на автомобильные стекла, которые популярны у некоторых водителей накануне 9 мая. Собственно, тендер ко Дню Победы и был приурочен. Аукцион проводили "в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения". Кроме того, в Росгвардии планировали приобрести наклейку с надписью "Пропускать везде" и стикер с туфелькой в красном треугольнике.

В 2018 году Росгвардия разместила на портале госзакупок заказ на две машины "Газель" с системой комплексного нелетального воздействия – то есть лазерами, которые должны оглушать и ослеплять потенциального противника. Стоимость тендера – больше 65 млн рублей, или почти $1 млн. В теории машины предназначались для контртеррористических операций, но важно понимать, что главное, чем прославилось ведомство Виктора Золотова, – это разгоны мирных демонстраций.

В 2020 году журналисты "Открытых медиа" обнаружили в закупке Нижегородского штаба Росгвардии заказ на "настольные лампы Сталина". Именно так они были описаны в документе. Росгвардейцы были готовы заплатить за три светильника 45 тысяч рублей, или около $600.

Еще одна закупка 2020 года – стол из искусственного камня за пять с половиной миллионов рублей. Это больше $70 тысяч. После огласки в СМИ тендер удалось отменить. Но в итоге Росгвардия через несколько месяцев опубликовала его снова, пишут авторы телеграм-канала "Можем Объяснить".

Пожалуй, одна из самых скандальных закупок за счет налогоплательщиков – подарочные хрустальные погоны для офицеров Росгвардии. В 2017 году в ведомстве Виктора Золотова приобрели 104 пары сувениров у компании "Дятьковский хрустальный завод плюс". Сумма контракта составила 398 тысяч рублей – это около $5 тысяч. Русской службе ВВС в пресс-службе Росгвардии ответили, что "такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам".

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