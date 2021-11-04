Около двух миллионов белорусов не желают работать на режим 4.11.2021, 15:55

Фото: bortnikau.livejournal.com

Информация просочилась даже в официальную статистику.

В Беларуси пересчитали «тунеядцев». Вообще чиновники неохотно делятся сведениями о тех, кто в стране не работает и не хочет, но через статистические сборники такая информация все же просачивается. Так случилось и сейчас, пишут Banki24.by.

Уже несколько лет подряд статорганы обследуют выборку населения по вопросам занятости. Выборку подбирают так, чтобы она максимально отражала демографию страны по данным переписи. Таким образом достигается надежная переносимость результатов с выборки на всех белорусов.

Обследование проходят члены домашних хозяйств в возрасте от 15 до 74 лет, которые постоянно проживают по адресу выбранного жилого помещения. Обследование по вопросам занятости проводят во всех областях и в Минске и охватывают 0,8% от общего числа домашних хозяйств страны.

По итогам обследования определяют количество людей, которые входят в рабочую силу, и людей, которые не входят в нее. В состав рабочей силы входит занятое население и безработные.

Все остальные люди не входят в рабочую силу. Это значит, что они не имеют постоянного занятия (работы) и по разным причинам не находятся в активном поиске работы.

В 3 квартале 2021 года в состав рабочей силы не вошли 2,107 миллиона человек. Среди них не желали работать 1,835 миллиона человек, желали работать – 271,8 тысяч человек.

Основная масса людей, исключенных из рабочей силы РБ, относится к пенсионерам. По итогам обследования в 3 квартале таковых насчитали аж 1,323 миллиона человек.

Это логично, так как обследование охватывает людей в возрасте от 15 до 74 лет, а стандартный возраст выхода на пенсию гораздо ниже 74. Даже после окончания подъема пенсионного возраста в 2022 году для женщин это будет 58 лет, а для мужчин – 63 года.

В трудоспособном возрасте гораздо меньше людей, которые не включены в рабочую силу. В 3 квартале таких насчитали около 686 тысяч человек. Среди них 482,8 ТЫСЯЧИ НЕ ХОТЕЛИ РАБОТАТЬ, а 203,1 ТЫСЯЧИ – ХОТЕЛИ, НО НЕ МОГЛИ по разным причинам приступить к работе.

Среди 203,1 тысячи человек, желающих работать, около 139,3 тысячи не были готовы приступить к работе в течение недели, а 63,8 тысячи вообще не искали работу.

А среди 482,8 тысячи вообще не желающих работы около 63,6 тысячи приходилось на пенсионеров, а еще 254,4 тысячи – на учащихся в дневной форме получения образования. Тогда остается порядка 164,9 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЮТ РАБОТАТЬ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НИ СТУДЕНТАМИ, НИ ПЕНСИОНЕРАМИ.

Вместе с 203,1 тысячи человек, которые хотят работать, но не могут начать, последняя категория образует потенциальное «тунеядское» войско. В сумме ВЫХОДИТ 368 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

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