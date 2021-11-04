СМИ: «Газпром трансгаз Беларусь» окончательно проиграл сербской компании иск на $30 миллионов 1 4.11.2021, 16:08

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Белорусской стороне теперь нужно искать деньги.

Похоже, что наконец-то завершилась одна из многочисленных драм, которыми оказался богат процесс возведения «Газпром-центра» на месте автовокзала «Московский» в Минске. Суть истории в том, что амбициозное строительство предполагало возведение нескольких зданий, которые планировалось обеспечивать энергией из собственного энергоцентра. Его должна была возвести компания с сербским капиталом «Энергопроект Опрема». Сумма контракта составляла 50 миллионов долларов.

Сербы провели работ приблизительно на половину суммы, но потом стройку несколько раз останавливали, менялись проекты, наконец «Газпром трансгаз Беларусь» вообще односторонне расторг контракт и отменил авансовые платежи.

Сербы потребовали компенсации и обратились в Стокгольмский арбитраж — авторитет в вопросе разрешения споров между крупными компаниями разных стран. Такую возможность обычно прописывают в крупных контрактах.

Дело рассматривали с 2018 по 2019 год, в итоге суд встал на сторону сербов. «Газпром трансгаз Беларусь» не согласился с выводами и подал апелляцию.

«Вынесено решение, которое закрепило окончательную победу сербов. Надо искать деньги, хотя наши еще пытаются надувать щеки и думают, что бой продолжается», — сказал «Нашей Ниве» осведомленный источник.

«К сумме иска, похоже, нужно будет доплатить и налог на добавленную стоимость за использованное во время строительства оборудование, так как «Газпром трансгаз Беларусь» был освобожден от уплаты НДС на оборудование для строительства. И в идеале компания должна была оформлять его на себя и передавать для монтажа сербам, но те сами завезли на свою «дочку», получив лишь отсрочку по уплате НДС. А оборудования там было немногим более чем на $20 миллионов», — добавляет собеседник.

Между тем остается неопределенной судьба самого комплекса на месте автовокзала «Московский» — строительство там остановлено. Белорусские власти угрожают предъявить компании «Газпром трансгаз Беларусь» большую неустойку за срыв инвестиционного договора, но пока что этого не сделали. На месте стройки ничего не происходит.

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