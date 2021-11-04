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Прекратим абсурд в нашей стране

  • Telegram-канал «Баста!»
  • 4.11.2021, 16:24
  • 3,422
Прекратим абсурд в нашей стране

Останемся дома — нарастим нашу мощь.

В нашей ситуации, когда множество методов уже испробовано, мы наконец пришли к главному — страйк. Волнообразно люди по всей стране остаются дома. Огромное количество больничных, отпусков за свой счет и пропусков рабочего времени. Очень важный фактор, что остаются не только рабочие на заводах, но и предприниматели, и кассиры и водители. Вся Беларусь сейчас солидарна в одном — «Народный локдаун».

Мы должны наращивать мощь. В этом могут помочь все независимые СМИ, которые почему-то делают вид, что ничего не происходит. Также в распространении информации можем поучаствовать и мы сами. К примеру, позвонить коллегам, обсудить с ними перспективы домашнего страйка. А если прям очень хочется привлечь как можно больше людей, всегда можно раскидать листовки.

Удвоив нашу мощь, после достаточного неплохого старта, мы удваиваем и скорость, с которой мы придем к нашей цели. И это зависит от каждого.

Прекратим абсурд в нашей стране и восстановимся на рабочих местах. С новыми силами начнем строить наше новое будущее независимой и сильной Беларуси.

Стачке быть!

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