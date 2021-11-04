Главу Еврокомиссии раскритиковали за 19-минутный перелет из Вены в Братиславу 9 4.11.2021, 16:38

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Между городами лишь 60 километров.

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за перелет летом из Вены в Братиславу, ведь города расположены на расстоянии всего около 60 километров друг от друга.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут европейские СМИ, в частности, издание Der Standard.

В конце июня Урсула фон дер Ляйен посетила столицы Австрии и Словакии, чтобы объявить о выделении финансовой помощи в связи с коронавирусом. Многомиллиардный фонд ЕС сосредоточен на благоприятных для климата инвестициях.

Издание напоминает, что после вступления в должность глава Еврокомиссии активно настаивает на достижении амбициозных целей по защите климата, согласно которым также должны быть сокращены рейсы на короткие расстояния.

Между Веной и Братиславой уже нет регулярных рейсов, однако фон дер Ляйен для своего путешествия воспользовалась частным самолетом.

Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски возмущен перелетом топ-чиновницы ЕС на сверхкороткие расстояния.

"Под прикрытием защиты климата, с одной стороны, создаются отягощающие пакеты для граждан ЕС, но с другой стороны - используется чрезмерное количество частных самолетов. Это показывает всю лживость главы Еврокомиссии и ее Зеленого курса", - заявил евродепутат.

Критика поступила также от Европейской ассоциации налогоплательщиков. Ее генеральный секретарь Михаэль Егер охарактеризовал полет фон дер Ляйен газете Bild как "экологический грех".

Депутат Бундестага от ХДС Яна Шимке также предупредила свою коллегу по партии: "Если хочешь перемен, ты должен подавать пример", - сказала она.

Представитель Еврокомиссии объяснил использование частного самолета насыщенным графиком фон дер Ляйен.

"Вместе с вылетом и прибытием в Бельгию президент посетила семь стран за два дня. Были рассмотрены альтернативы, но другого логистического варианта не нашли", - сказал он изданию Bild. В тот же вечер фон дер Ляйен вылетела в Ригу частным самолетом.

Кроме того, были опасения по поводу использования регулярных рейсов или поездов в связи с коронавирусом, добавил представитель ЕК.

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