К чему приведет отключение режима от глобальной системы авиаданных? 4 4.11.2021, 16:46

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Это будет серьезным ударом.

Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский подтвердил, что в Европе рассматривается вопрос об отключении «Белаэронавигации» от глобальной системы авиаданных AIS (EAD). «Такая проблема существует. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими партнерами», — сказал чиновник, назвав действия «не совсем законными» и добавив, что «процесс душения белорусской авиации со стороны наших европейских партнеров продолжается». Действительно ли потенциальное принятие такого решения станет тяжелым ударом по белорусской авиации? Смогут ли в Беларусь летать иностранные компании? А грузовые самолеты? Чтобы это понять, zerkalo.io задал вопросы авиационному эксперту, автору телеграм-канала «ОтВинта | Авиация Беларуси» Егору (свою фамилию он предпочитает не раскрывать).

— Что собой представляет система AIS (EAD) и как она работает? Это что-то вроде «авиационного интранета» со всеми данными о гражданской авиации в Европе?

— Скорее, ее можно назвать своеобразным авиационным навигатором, в котором есть информация обо всех «пробках» и «авариях» на дороге, свободных местах на парковках и так далее.

Если разобрать аббревиатуру, то все становится понятно. Начнем с EAD. E — европейская. A — это AIS (служба аэронавигационной информации — она используется для обеспечения воздушного судна всей необходимой информацией для безопасного перелета из пункта А в пункт В). D — база данных. Получается, EAD — это европейская база данных аэронавигационной информации.

Информация из этой базы данных передается в виде интегрированного пакета аэронавигационной информации (IAIP), состоит он из следующих элементов:

AIP (сборник аэронавигационной информации) — это государственные данные о том, где и как можно летать гражданским судам;

Дополнения к AIP — это временные изменения, вносимые в АIР (например, временные запреты на полеты в определенных участках воздушного пространства);

AIC (циркуляры аэронавигационной информации) — уведомления, которые касаются вопросов безопасности полетов или других аэронавигационных, технических, административных и юридических вопросов;

NOTAM (уведомления для пилотов) — уведомления, рассылаемые средствами электросвязи. Чаще всего — информация об опасности, своевременное предупреждение о которое имеет важное значение для экипажа. Сюда могут попасть, например, уведомления о проходящих авиашоу или запусках ракет, пролетах стай птиц, неработающих взлетно-посадочных полосах;

PIB (бюллетень предполетной информации) — подготовленная перед полетом текущая информация NОТАМ.

— Эта система — обязательный атрибут или полеты могут выполняться без нее?

— Да, это обязательный атрибут для всех стран, входящих в «Евроконтроль» (Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации, в которую входит большинство стран Европы; Беларусь и Россия — не входят), ведь на кону стоит безопасность полетов. Но у системы AIS имеются аналоги. Например, российская аэронавигационная база данных «АРНАД».

— Чего не сможет делать «Белаэронавигация», если ее отключат от системы?

— Передавать и получать в AIS актуальную информацию об изменениях в воздушном пространстве и на земле (доступность ВПП, воздушных коридоров). Вследствие этого будет затруднен прием и сопровождение судов, летящих из стран, входящих в «Евроконтроль», и следующих транзитом. Им нужно будет отдельно подавать заявку (так называемый флайт-план) в «Белаэронавигацию», получать от нее подтверждение и только потом идти в «Евроконтроль» за подтверждением возможности пролета нашего пространства и последующего выхода в сектор обслуживания европейской организации. Вопрос в том, будет ли кто-то этим заниматься.

Фактически, без проблем Беларусь сможет принимать только условные самолеты из России или каких-то еще третьих стран, не входящих в «Евроконтроль», если такие в Беларусь полетят.

— Чем возможное отключение обернется для белорусских авиакомпаний?

— Все просто: дорога в Европу для них будет закрыта. Хотя по факту она закрыта и сейчас, но только в виде рекомендаций для принимающих стран (другими словами, европейским авиагаваням не рекомендовано принимать белорусские самолеты). В случае же отключения от AIS этот запрет станет по сути техническим.

Хотя и здесь есть лазейка: теоретически получать информацию из европейского авиапространства можно через посредников, а затем подавать план полета от границы с РБ. Например, можно будет получать доступ к навигационным базам через такие компании, как Jeppesen, аккредитированные тем же самым «Евроконтролем».

— А для зарубежных авиакомпаний, летающих в Беларусь или в небе над Беларусью?

— В случае отключения зарубежные авиакомпании смогут летать в Беларусь или через Беларусь, но с трудностями в виде вышеупомянутой процедуры согласования флайт-плана с «Евроконтролем». По привычной схеме полеты станут невозможны.

— Грузовые компании как часть гражданской авиации эти изменения тоже затронут?

— Да, так как они тоже пользуются этой информацией. Без нее полет возможен с такими же ограничениями, как и для пассажирских бортов, — только через согласование флайт-плана.

Это заставит облетать Беларусь и те немногие иностранные грузовые компании, которые продолжают пользоваться нашим воздушным пространством. Некоторые даже после рекомендаций облетать Беларусь продолжают транзит через нашу страну, ведь облеты — достаточно дорогое удовольствие. Даже сейчас можете увидеть на сайтах вроде FlightRadar24, сколько летит таких самолетов через Беларусь. Много китайских, американских и европейских грузовых авиакомпаний так делают. В случае отключения «Белаэронавигации» от AIS они столкнутся с теми же проблемами, что и пассажирские авиакомпании.

— А на военной авиации это как-то может сказаться?

— Скорее, нет. Для обеспечения безопасности полетов военной авиации существует автономная система обеспечения аэронавигационной информацией государственной авиации Республики Беларусь, которая действует внутри страны. Она никак на связана с AIS. Будут возможны и какие-то международные полеты на военных самолетах в рамках СНГ и, может быть, Китая — у такой авиации «все свое».

— Может быть, вам известно о каких-то других примерах компаний, которые отключали от AIS (EAD)?

— Мне о таком неизвестно. Думаю, это исключительный случай в контексте отключения от AIS (EAD).

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