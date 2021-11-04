БОР: План действий крайне прост 4.11.2021, 17:04

5,918

Хочешь, чтобы люди присоединились к забастовке/народному карантину?

Когда начиналась предвыборная кампания, мы не стояли в стороне и не думали, что, может быть, на этих выборах Лукашенко надоест играться в кубики с циферками и он вдруг позволит нам взять тот результат, которого он заслуживает. Тот результат, который покажет общество, пишет Белорусское объединение рабочих (БОР).

Поэтому мы с полной ответственностью взяли на себя полномасштабную работу на общую победу. Без координации и подготовки. Только сами.

Мы сами регистрировались наблюдателями, мы сами рисовали и распространяли листовки, мы сами выходили в цепи солидарности. Потому что в этом был наш внутренний порыв и вера в себя, в свою победу.

Сегодня ничего не изменилось, но сегодня каждый организовывает себя сам. И никто не в праве нам диктовать готовы ли мы действовать на благо общей победы.

План действий крайне прост:

▫️Хочешь чтобы к забастовке/народному карантину присоединились другие люди? Расскажи им об этом или распространи листовки хотя бы у себя в подъезде или на лестничной клетке.

▫️Распространяй в открытых чатах фотографии с тегом #Я_Дома. Бастующие уже сами их делают и присылают на @BOR_pochta_bot. Помоги им стать услышанными.

▫️Носи маску. Прививайся. Оставайся дома.

▫️Держи руку на пульсе, ведь в любой момент каждому из нас нужна моральная поддержка. Не забывай поддержать товарища, если хочешь чтобы позже он поддержал тебя.

Вместе победим.

Бастуй, Беларусь!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.