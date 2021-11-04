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Санкции и убытки подкосили российский «Сбербанк»

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  • 4.11.2021, 17:21
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Санкции и убытки подкосили российский «Сбербанк»

Началась распродажа активов в Восточной Европе.

Сбербанк России продолжает сворачивать свое присутствие на европейском рынке на фоне санкций и убытков, пишет finanz.ru.

В среду, 3 ноября, крупнейший госбанк России объявил о продаже почти всех дочерних банков в странах Центральной и Восточной Европы, которые приобрел в 2012 года в рамках амбициозной «программы экспансии».

За 500 млн евро Сбер разом избавится от «дочек» в Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd), Словении (Sberbank banka d.d.), Хорватии (Sberbank d.d), а также Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka).

Покупателем бизнеса с совокупными активами на 7,3 млрд евро и клиентской базой на 600 тысяч человек станет MK Group второго богатейшего человека Сербии Миодрага Костича.

Из всех восточноевропейских банков в собственности Сбера останется лишь чешский Sberbank Czech Republic. Он продолжит входить Sberbank Europe AG наряду с банком в Австрии и Германии.

Решение сократить присутствие в регионе принято, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели», пояснила пресс-служба госбанка.

В 2019 году Сбербанк ушел с рынка Турции, продав Denizbank за 2,75 млрд долларов — на 750 млн долларов меньше, чем было заплачено при покупке, ставшей для Сбера иностранной инвестицией.

Сокращение присутствия в Европе связано с санкциями и давлением регуляторов, говорил два года назад глава банка Герман Греф.

В 2019 году убыток Сбер зафиксировал убыток от иностранных дочек на 47,7 млрд рублей, а в первой половине 2020-го — на еще 4,7 млрд.

До введения санкционных ограничений международный бизнес приносил около миллиарда долларов в год. «И сейчас бы зарабатывал больше, но, к сожалению, случилось то, что случилось», — сетовал Греф.

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