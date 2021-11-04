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Александр Лисовский: как создавался первый белорусский «спецназ»

  • 4.11.2021, 17:57
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Александр Лисовский: как создавался первый белорусский «спецназ»

«Лисовчики» в 17-м веке были настоящей грозой Московского государства.

Александр Юзеф Лисовский, представитель рода Лисовских герба Еж, родился в 1575-ом году в семье Яна Лисовского, шляхтича, который владел деревнями под Вильно. Чуть позже вся семья переехала под Брест. Александр Юзеф получил образование в Виленской иезуитской школе. Когда пришло время выбора, он пал на военную карьеру, которую Александр Лисовский начал в 1599-ом году в наемном войске валашского господаря Михая Храброго, пишет vklby.com.

Михай Храбрый сражался за власть над Дунайскими княжествами: Валахией ей Трансильванией и Молдовой. Речь Посполитая тоже имела свои интересы в этих краях, и в 1600-ом году она вступила в войну за эти земли. Александр Лисовский не пожелал воевать против своих соотечественников и перешел в войско польского коронного гетмана Яна Замойского. После победы Речи Посполитой в Молдавской компании Александр Лисовский отправился в Ливонию на войну против шведов, там он завербовался в гусарскую хоругвь Яна Карла Ходкевича.

Все свои военные заслуги, заработанные в прошлых военных компаниях, Александр Лисовский перечеркнул одним бунтом, который поднял в войске ВКЛ в 1604-ом году из-за невыплаты жалования. Возглавив три мятежных хоругви Лисовский разграбил не только земли, попавшиеся ему по дороге в Ливонии и Курляндии, но и земли на территории ВКЛ. За это Соймовый суд лишил его шляхетства и вынес ему инфамию (лишение гражданских прав).

Решение Соймового суда никак не повлияло на действия Александра Юзефа Лисовского, поскольку он продолжил свой мятеж вместе с польскими войском Зебжидовского, которым был объявлен рокош (мятеж) против короля. Лисовский возглавил казацкую хоругвь и в 1607-ом году принял участие в битве под Гузовым, однако рокошане Зебжидовского были разбиты коронными войсками.

После поражения под Гузовым, Александр Лисовский с двумя сотнями казаков отправился в Московское княжество и присоединился там к войскам Лжедмитрия II. В Стародубе, получив звание полковника, дополнил свой отряд добровольцами из донских казаков, шляхты и мещан.

В марте 1608-го года полковник Лисовский разгромил войска московских воевод Захара Ляпунова и Ивана Хованского под Зарайском. Затем он захватил Михайлов и Коломну. Принял участие в осаде Москвы и Троица-Сергиевой лавры под командованием Яна Петра Сапеги.

После того, как потерпел поражение от московского князя Ивана Куракина, Александр Лисовский решил реорганизовать свой отряд и изменить тактику действий. Отряд, в итоге, был сформирован таким образом, чтобы иметь возможность проводить глубокие диверсионных операции, воевать без обоза и быть как можно более маневренным. Он делился на хоругви и вспомогательные подразделения для разведки и охраны. Для сохранения тайны перемещения по вражеской территории прибегали к убийству случайно встреченных на пути людей, а также нередко добивались собственные товарищи, которые из-за ранения или болезни не успевали за продвижением отряда. Чтобы избежать засады для переправы через реки выбирались только неизвестные места и обходились стороной основные пути, мосты и броды. При захвате городов и укреплений использовались нестандартные тактические методы.

Отряд Александра Лисовского имел специфическую организацию, с выборным генеральным кругом, своими военными должностями и судом. Все члены отряда должны были беспрекословно исполнять законы внутреннего устава. Солдаты отряда Лисовского или как их еще называли «Лисовчики», имея минимум защитных доспехов, были хорошо вооружены и каждый из них при себе имел палаш или кончар под седлом, короткое копье, пистолеты, мушкет и лук. Единственной оплатой за службу в отряде было право на добычу военных трофеев.

В 1609-ом году началась война Речи Посполитой с Московским княжеством и Александр Лисовский с отрядом присоединился к войскам ВКЛ. Весной 1610-го года он осуществил глубокий рейд в тыл Московского княжества. Захватил и разграбил Ростов, Кашин и Калязин. Захватил крепости Заволочье и Воронич. Из захваченных крепостей он осуществлял далекие рейды против Московии и шведов на землях Смоленска, Пскова и Новгорода. Охранял северо-западные земли ВКЛ. За эти военные заслуги в 1611-ом году сойм вернул ему шляхетство и снял инфамию.

Летом 1612-го года Лисовский отличился в обороне Смоленска. По приказу Яна Короля Ходкевича, чтобы оттянуть вражеские силы от слабо укрепленного города, он совершил несколько рейдов вглубь Московского княжества. Во главе двухтысячного отряда в 1615-ом году Александр Лисовский совершил поход на Северщину и захватил Орел и Карачев. Так же захватил и разграбил Лихвин, Белев, Торжок, Галич, Углич, Суздаль, Перемышль, околицы Ярославля и Костромы. Разбил авангардные войска князя Дмитрия Пожарского, который был направлен для уничтожения его отряда. Зимой следующего 1616-го года закончил свой большой рейд, обогнув Москву петлей в 200 км. Избегая больших битв и будучи неуловимым, делая стремительные и неожиданные переходы иногда до 150-ти километров за сутки, лисовчики наводили панику в тылу основных войск врага. За все эти удачные военные операции Лисовский получил чин королевского полковника.

Осенью 1616 годасобрав под Гомелем новый отряд для очередного рейда по Московской территории, он выступил к Стародубу, однако в Комарицкой волости 11 октября при осмотре боевой готовности своего отряда внезапно упал с коня и умер. Он так и не успел жениться и оставить после себя детей.

Все наследие Лисовского - это его подразделения, его «лисовчики», которые два следующих десятилетия удачно сражались в войнах центральной и западной Европы, параллельно наводя ужас на гражданское населения, «прославившись» количеством учинённых грабежей. Но несмотря на такую «славу», со временем, в Европе образ «лисовчика» был романтизирован и его увековечили в своих творениях голландский художник Рембрандт, живописец Юзеф Брант и баталист Юлиуш Косак.

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