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В пятницу в Беларуси ожидается до +15 градусов

  • 4.11.2021, 18:40
В пятницу в Беларуси ожидается до +15 градусов

Из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 5 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем во многих районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - от плюс 8 по северо-западу до 15 градусов тепла по юго-востоку страны.

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