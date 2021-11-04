Почему к забастовке должны присоединиться даже ябатьки 4.11.2021, 18:54

Работник ОАО «МАПИД» рассказал о ситуации на предприятии и реакции ябатек на четырехдневку.

Сегодня мы опубликовали документ о переходе на четырехдневную рабочую неделю Завода крупнопанельного домостроения №1. Один из работников рассказал телеграм-каналу «Баста!» о ситуации на предприятии:

– Там действительно на ноябрь сделали 4-дневку. Ябатьки жалуются, что им не за что будет жить. Говорят: «Вы видели цены в магазинах?» Как будто не понимают, кто виноват в этом поднятии цен.

Директор этого завода Корягин В. И. - редкой гадости человек. Интересы и права рабочих – это последнее, про что он подумает. Также он причастен к увольнению рабочих по политическим причинам. Так же он готов удавиться любой копейкой, только чтобы не заплатить ее работнику.

После событий прошлого года на заводе явная нехватка работников. Новые люди почти не приходят, идти на такую тяжелейшую рабскую работу за эти гроши особо не хотят. Сейчас людей уже так не увольняют за пьянку, как раньше. Даже если словят, просто на несколько месяцев урежут зарплату так, что будешь питаться только хлебом и водой, но работать оставят.

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