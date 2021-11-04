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Минчанин с безлимитом 13 часов «посидел на телефоне» — и его отключили

  • 4.11.2021, 19:27
  • 2,582
Минчанин с безлимитом 13 часов «посидел на телефоне» — и его отключили

Что ответили в МТС?

Владимир — пользователь домашнего Интернета Х6 компании МТС. Одно из условий его тарифа — безлимитные звонки во все сети Беларуси. В октябре мужчина самоизолировался на дачу и, как он рассказывает, проговорил с абонентами других сетей около 13 часов. В итоге звонки в другие сети ему отключили. «Как такое может быть?» — возмущается Владимир. В МТС zerkalo.io пояснили.

Владимир и его папа — давние пользователи компании МТС. Два года назад отец молодого человека оформил домашний Интернет из линейки «ИКС» — Х6. В пакет, говорит сын, входят две «симки». На них безлимит Интернета и звонков в другие сети.

— Я вообще редко звоню по мобильному. Бывает, месяц никого не набираю, но сейчас из-за коронавируса я переехал за город. Тут скучно, делать нечего, и я решил посидеть на телефоне, — рассказывает Владимир. — Звонил знакомым в другие сети, но в основном — два или три дня набирал приятельнице на «Лайф». После этого мне пришла смс, что мне приостанавливают звонки в другие сети.

В сообщении, которое получил Владимир, написано: он нарушил пункт 8.3 Порядка оказания услуг: абонент обязан «пользоваться услугами в соответствии с Правилами их оказания, действующим тарифным планом и условиями настоящего порядка».

— Я открыл «кабинет пользователя» и посчитал, что наговорил около 800 минут. Где-то 750 из них — со знакомой. Но даже если так, то в пункте 8.3 не написано, что если я буду много звонить в другие сети, то меня отключат, — возмущается Владимир и рассказывает, что связался с оператором МТС. — Мне сказали, возможно, меня автоматически заблокировала программа и попросили позвонить завтра. Но на следующий день дистанционно уладить вопрос не удалось. Мне посоветовали приехать в офис МТС, написать заявление. Якобы меня заподозрили в генерации трафика и получении бонусов от другого оператора. Возможно, это случилось из-за того, что «симка» знакомой оформлена на мою фамилию — на меня или маму. Но даже если приятельница и получала какие-то бонусы, причем тут я, клиент вроде как безлимитного тарифа МТС?

О чем Владимир так много говорил с подругой, он не уточняет. Ехать в Минск в офис компании не хочет и не может. Причин называет несколько. Во-первых, его пугает COVID-19, во-вторых, номер МТС, как и домашний Интернет, оформлен на его отца, который сейчас болеет.

По словам Владимира, пользоваться Интернетом и звонить на номера МТС он по-прежнему может без проблем.

— Несмотря на то, что звонки в другие сети у меня заблокированы,

абонентскую плату у меня снимают как обычно (стоимость его тарифа составляет 38,5 рублей в месяц). Если бы при оформлении пакета нам сразу сказали, что время безлимитных звонков ограничено, я бы так много не звонил. Зачем мне проблемы. А так выходит: безлимитный тариф совсем не без лимита.

«Технические средства компании зафиксировали фрод со стороны абонентского номера»

В компании МТС пояснили: отношения между оператором и абонентом регулируются Порядком оказания услуг подвижной связи и включают в себя обязательства по добросовестному использованию голосового трафика.

— В данной ситуации технические средства компании зафиксировали фрод со стороны абонентского номера. Это значит, соединение осуществляется без цели обмена информацией между клиентами, — говорят в компании. — В таких случаях у оператора есть право приостановить услуги голосовой связи в сети других операторов. Подобная практика является общепринятой среди телеком-операторов.

В компании объясняют, чтобы решить вопрос, абоненту нужно обратиться в любой офис компании с заявлением.

— С нашей стороны, при обращении пользователя, абоненту было рекомендовано обратиться в любой офис компании с письменным заявлением о том, что с его стороны не было умысла нарушения Порядка добросовестного использования голосового трафика, и номер используется согласно закрепленным правилам, — уточняют в компании. — Так как абонент, с которым у нас заключен договор, не обращался с заявлением в офис компании, на номере продолжает действовать ограничение услуги.

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