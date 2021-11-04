Новый тренд на борту самолетов удивил путешественников 4.11.2021, 19:39

И вызвал споры в сети.

Новый тренд на занятие фитнесом и йогой в самолете удивил путешественников и вызвал споры в сети. Информация об этом появилась на сайте The Sun.

Американская компания по производству тренажеров разработала программу для занятий спортом во время полета. Ролики с тренировками планируется запускать на экранах в салонах самолетов. Пассажирам будут доступны 20-минутные занятия по растяжке и медитации.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новый фитнес-тренд. Одним идея показалась странной: «Мне категорически не нравится эта задумка», «Это так глупо», «Не могу дождаться, когда меня зажмет между окном и дураком, решившим заняться фитнесом», «Я надеюсь, что не получу удар локтем по голове в результате подобных растяжек».

Другие юзеры оценили замысел компании и посчитали идею полезной. «Это же гениально», «Наконец кто-то до этого додумался!», «Это очень круто», — написали они.

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