закрыть
4 ноября 2021, четверг, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США задержан российский аналитик, собиравший компромат на Трампа

6
  • 4.11.2021, 20:01
  • 2,736
В США задержан российский аналитик, собиравший компромат на Трампа

Игорь Данченко уже давно находился в поле зрения американских органов юстиции.

В США задержан российский аналитик Игоря Данченко, который в 2016 году участвовал в сборе компрометирующей информации о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, сообщила в четверг, 4 ноября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По сведениям газеты, Данченко был важным источником информации для британского экс-разведчика Кристофера Стила, собиравшего перед выборами 2016 года компромат на Трампа. Впоследствии выяснилось, что "досье Стила", обнародованное в начале 2017 года на сайте BuzzFeed, содержит много непроверенной и неточной информации о Трампе.

Эти данные в свое время использовались оппонентами экс-президента США из числа демократов. Выдержки из досье широко публиковались в американских СМИ, большинство из которых тогда было настроено против Трампа.

"Первостепенный" источник информации для Стила

Многие факты из "досье" были впоследствии опровергнуты в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, однако оставалось неясным, как именно некоторые сведения попали к Стилу. The New York Times утверждает, что Данченко был "первостепенным" источником информации для Стила.

Задержание Данченко было произведено в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом. Он начал работу еще при администрации Трампа. Дарем должен выяснить, не было ли нарушений при проведении властями США расследования по поводу предполагаемых связей Трампа с Россией.

Проживающий в США Игорь Данченко уже давно находился в поле зрения американских органов юстиции. Еще в 2017 году он был допрошен следователями ФБР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Народ Кубы поддерживает белорусских работников
Народ Кубы поддерживает белорусских работников Омар Лопес
Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина