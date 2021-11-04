В США задержан российский аналитик, собиравший компромат на Трампа 6 4.11.2021, 20:01

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Игорь Данченко уже давно находился в поле зрения американских органов юстиции.

В США задержан российский аналитик Игоря Данченко, который в 2016 году участвовал в сборе компрометирующей информации о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, сообщила в четверг, 4 ноября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По сведениям газеты, Данченко был важным источником информации для британского экс-разведчика Кристофера Стила, собиравшего перед выборами 2016 года компромат на Трампа. Впоследствии выяснилось, что "досье Стила", обнародованное в начале 2017 года на сайте BuzzFeed, содержит много непроверенной и неточной информации о Трампе.

Эти данные в свое время использовались оппонентами экс-президента США из числа демократов. Выдержки из досье широко публиковались в американских СМИ, большинство из которых тогда было настроено против Трампа.

"Первостепенный" источник информации для Стила

Многие факты из "досье" были впоследствии опровергнуты в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, однако оставалось неясным, как именно некоторые сведения попали к Стилу. The New York Times утверждает, что Данченко был "первостепенным" источником информации для Стила.

Задержание Данченко было произведено в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом. Он начал работу еще при администрации Трампа. Дарем должен выяснить, не было ли нарушений при проведении властями США расследования по поводу предполагаемых связей Трампа с Россией.

Проживающий в США Игорь Данченко уже давно находился в поле зрения американских органов юстиции. Еще в 2017 году он был допрошен следователями ФБР.

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