закрыть
4 ноября 2021, четверг, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В суде над Тихановским и Статкевичем в гомельском СИЗО объявили перерыв на две недели

3
  • 4.11.2021, 20:02
  • 3,466
В суде над Тихановским и Статкевичем в гомельском СИЗО объявили перерыв на две недели

Об этом сообщила жена Николая Статкевича.

О том, что в суде объявлен перерыв, сообщила в Facebook жена политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович.

Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Саковым проходит в закрытом режиме в здании гомельского СИЗО с 24 июня. Адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Всем шести фигурантам дела грозит до 12—15 лет лишения свободы.

13 октября исполнилось 500 дней с момента задержания Николая Статкевича. 31 мая 2020 года его вытащили из автомобиля по пути на Минский Комаровский рынок, где Статкевич собирался участвовать в предвыборном пикете Светланы Тихановской.

Судить Николая Статкевича начали вместе с Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Артемом Саковым, Дмитрием Поповым, Владимиром Цыгановичем в конце июня 2021-го.

По словам Марины Адамович, Николай Статкевич считает, что вынесенный ему приговор, скорее всего, будет либо максимальным из возможного, либо близким к нему.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Народ Кубы поддерживает белорусских работников
Народ Кубы поддерживает белорусских работников Омар Лопес
Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина