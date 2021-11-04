В суде над Тихановским и Статкевичем в гомельском СИЗО объявили перерыв на две недели 3 4.11.2021, 20:02

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Об этом сообщила жена Николая Статкевича.

О том, что в суде объявлен перерыв, сообщила в Facebook жена политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович.

Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Саковым проходит в закрытом режиме в здании гомельского СИЗО с 24 июня. Адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Всем шести фигурантам дела грозит до 12—15 лет лишения свободы.

13 октября исполнилось 500 дней с момента задержания Николая Статкевича. 31 мая 2020 года его вытащили из автомобиля по пути на Минский Комаровский рынок, где Статкевич собирался участвовать в предвыборном пикете Светланы Тихановской.

Судить Николая Статкевича начали вместе с Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Артемом Саковым, Дмитрием Поповым, Владимиром Цыгановичем в конце июня 2021-го.

По словам Марины Адамович, Николай Статкевич считает, что вынесенный ему приговор, скорее всего, будет либо максимальным из возможного, либо близким к нему.

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