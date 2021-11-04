«Только футболок больше 70 штук» 4.11.2021, 20:43

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Белорус тратил на одежду больше половины зарплаты — и вот что вышло.

Сейчас уже лучше, но раньше на одежду уходили суммы, которые кто-то мог назвать неприличными. И даже безумными. Новые кроссовки чуть ли не каждую неделю, 8 пар джинсов в одном чеке, около 20 футболок одного цвета, но разных оттенков — это история белоруса, который тратил на одежду — и продолжает тратить, пишет «Онлайнер».

«Однажды решил, что все должно помещаться в три шкафа и комод»

— Можно ли назвать шопоголиком человека, у которого 48 пар брюк и джинсов, более 70 маек, 30 рубашек, 20 баек и свитеров, 25 курток, 25 пар кроссовок и 15 пар ботинок? И это только остатки того, что было у меня раньше, — говорит Паша из Витебска. В паспорте Павел, но привык к менее формальному обращению.

Сколько было всего на пике шопоголизма, сейчас сказать трудно. Учет каждого носка не велся, да и зачем?

Сейчас у мужчины несколько источников дохода — сдача квартиры, проценты по вкладам в банке, подработка, связанная с фотографией. Раньше какое-то время жил в Минске, работал в торговле и рекламе.

Паша восстанавливает хронологию трат на одежду.

— Можно сказать, что я продукт советской эпохи. Я застал время товарного дефицита конца 80-х — начала 90-х годов. Тогда был молодым парнем в возрасте 15—20 лет, хотелось новую интересную одежду, а у нас этого не было в принципе. Плюс такие вещи были недоступны по деньгам. Так что советский товарный голод, конечно, повлиял на страсть к шопингу.

Когда одежда стала доступной, начал покупать. И покупал постоянно.

В 90-е я получал зарплату, тратил какую-то часть на минимальный набор продуктов, все остальное уходило на одежду, процентов 50—80 заработка (в зависимости от месяца, это примерные расчеты).

Но не было такого, чтобы каждый месяц я тратил определенный процент моего дохода на покупки, могло уйти и 100%. Для примера: если были накопления и я заработал за месяц 500 долларов, то мог месяц жить на накопления, а 500 долларов потратить на одежду, обувь и так далее. В другой месяц заработал 1500 долларов, из них потратил 500 или 1000 на покупки.

Не всю зарплату сразу тратил, мог на 500 долларов накупить, остальное отложить. Но потом и отложенное уходило на одежду.

Грубо говоря, минимум половина дохода всегда уходила на всякие покупки.

В 2000-е годы любил менять телефоны и фотоаппараты. Но это быстро прошло.

Кризисы 2011 и 2015 года уменьшили доход Паши. Признается, что сейчас его доход скромнее, но он не страдает.

— Я увидел, что сколько бы денег ни зарабатывал, я их, по сути, не вижу, потому что большую часть трачу. Заработал много — в итоге все трачу и почти ничего не остается. Заработал мало — трачу мало, и в итоге тоже денег не остается.

Когда доход стал небольшим, стал тратить намного меньше на всякую ерунду, которая мне по большому счету не нужна. Потому что тратить, грубо говоря, стало нечего. Вот такой способ избавиться от шопоголизма.

Как я раньше шутил, чтобы я перестал покупать вещи, у меня надо отобрать банковскую карточку и отключить интернет.

Как-то Паша насчитал у себя 70 пар обуви. Решил, что это уже перебор, надо избавляться. Начал что-то продавать, что-то выбрасывать…

— Что меня к этому подтолкнуло? В 2012 году получил в наследство квартиру, в которой сейчас живу, и начал ремонт. Если до этого одежда могла быть где угодно: на диване, на кресле, коробки с обувью на полу, на шкафу, то в тот момент я решил, что сделаю ремонт в квартире и оставлю только три шкафа и один комод. Поставил себе условие: вся одежда должна туда помещаться. И больше ее нигде быть не должно. И, кстати, это был один из способов как-то остановить себя и не покупать все больше и больше. Тоже помогло.

«Знаю, что некоторые берут кредиты на одежду. Но не я»

Паша считает, что вряд ли полностью избавился от шопоголизма. Но в любом случае покупки стали осознаннее.

— На определенном этапе психолог мне немножко помог направить мышление в правильную сторону. Он меня не отговаривал, что покупка одежды — это плохо, этого делать нельзя. Просто помог понять, почему это происходит. И я начал немного контролировать свои покупки. Плюс я прочитал книгу по криминалистической психологии, в которой очень хорошо описано поведение людей, которые совершают какие-то серийные действия.

Я проанализировал свое поведение, поведение своих друзей, которые тоже шопоголики. И у всех у нас шесть фаз поведения: депрессия, фантазия, охота, приобретение, наслаждение приобретением, размещение. Эти фазы есть в поведении и шопоголика, и коллекционера, которые совершают похожие серийные действия.

Осознание мне помогло чуть-чуть обуздать свой шопоголизм. Понял, что покупки не дают результата, которого я неосознанно от них жду, и смысла в них особо нет.

Как на страсть к покупке одежды реагируют близкие?

— Когда мама и папа были живы, спрашивали: «У тебя новая куртка, кроссовки — а сколько это стоит?». Чтобы они сильно не нервничали, я никогда не говорил настоящую цену, всегда занижал ее в пару раз. Если купил куртку за 200 долларов, говорил, что она стоит 50. И то они как-то не очень хорошо это воспринимали. Не ругали, не возмущались, только говорили — ну зачем тебе очередные кроссовки, у тебя и так их полно. Я на это отвечал, что это же заработанные деньги, доходы позволяют, я не разбрасывался деньгами на рестораны или казино.

Паша подчеркивает, что никогда не тратил сверх того, что зарабатывал. Это его железное правило и принцип.

— Я никогда не брал кредитов на одежду, считаю, что это ужас, не брал рассрочек, денег в долг. Единственный случай — когда мне надо было купить квартиру и не хватало 4000 долларов. Я их взял в долг. Это был единственный раз, когда за я за последние 25 лет влез в небольшие долги. Но быстро-быстро рассчитался.

Так что я шопоголик, который держит себя в рамках своего дохода.

Знаю, что некоторые берут кредиты на одежду и прочее, сидят в долгах. Но все равно продолжают покупать, покупать, покупать… Эта история точно не про меня.

«Максимум на кроссовки — 300 долларов, на майку — 40»

— В Беларуси я практически ничего не покупал раньше и не покупаю сейчас, цены дикие. Одежду я покупал в Москве, есть друзья в Америке, которые присылают мне ее оттуда.

Покупал, когда были скидки и джинсы стоили 20—30 долларов. Проcто шел и брал свой размер, не примеряя. Один раз купил, по-моему, 8 пар сразу, но по ценам это было не критично. По майкам — смотрел цвета, чего у меня еще нет. Как-то прикинул: собралось 15—20 маек синего цвета, но разных оттенков.

В основном покупки — это что-то из Levi’s, Wrangler, Lee, обувь — из Reebok, Nike, New Balance.

— Бренды вроде Dolce & Gabbana, Gucci, Donna Karan — это не мое, это для меня дороговато, не мой ценовой сегмент. Но есть знакомые в Москве, которые скупают такие марки. В принципе, у них доходы другие, они могут себе это позволить.

Майки дороже примерно 40 долларов никогда не покупал. Самые дорогие кроссовки, наверное, в пределах 300 долларов, самые дорогие джинсы привезли из Америки — 170 долларов. Ботинки — в районе 200 долларов.

Кроссовок в последнее время покупаю меньше. Было время, когда каждую неделю брал новые…

В основном покупал и покупаю джинсы до 40 долларов в Америке на скидках, майки — до 15 долларов.

Стоило ли тратить заработанное таким образом или сейчас бы поступил по-другому? Паша задумывается.

— Смотря как на это смотреть. С одной стороны, я эти деньги не пропил, не прогулял в кабаках и казино. Да, гулял с девушками, было кафе и все остальное, тоже уходило много денег, почти не оставалось. Но бездумно, глупо, впустую я не тратил. Деньги превращались во что-то материальное, что можно было пощупать. Если что-то становилось мне ненужным, я мог это продать, пусть и с небольшой потерей в цене. Иногда даже получалось продавать почти по той же стоимости.

С другой стороны, понимаю, что часть денег потрачена впустую. Мне же не надо 48 пар джинсов. Но в то же время мне было интересно ходить по магазинам в Москве, заказывать в интернете.

Не могу сказать, что зря этим занимался или жалею. Кто-то коллекционирует марки, монеты, книги, я тратил на одежду и продолжаю тратить. Хоть и намного меньше.

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