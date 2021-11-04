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Названы самые полезные сухофрукты

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  • 4.11.2021, 20:49
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Названы самые полезные сухофрукты

Они содержат больше клетчатки, витаминов и минералов, чем свежие фрукты.

Самыми полезными и питательными сухофруктами считаются изюм, курага, финики и чернослив. Об этом РИА Новости сообщила диетолог Людмила Микитюк.

По словам специалиста, в них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. Кроме того, указанные сухофрукты могут удовлетворить больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ.

"Изюм содержит много калия, витаминов группы В, благодаря чему способен снижать артериальное давление, а также уменьшить воспалительный процесс в организме. Чернослив − естественное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и помогает бороться с остеопорозом", − отметила Микитюк.

Диетолог указала, что финики богаты железом, калием, клетчаткой и лидируют среди антиоксидантов.

Курага богата клетчаткой, калием, витаминами А и С. Она полезна для профилактики заболеваний глаз и может обеспечить 47% суточной нормы витамина А.

При этом Микитюк напомнила, что сухофрукты хранят калорийность целого плода, поэтому важно не злоупотреблять ими, иначе это отразится на весе.

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