Коронавирус в Беларуси: не хватает гробов, катафалков, копателей могил 13 4.11.2021, 21:16

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За последний месяц число умерших выросло более чем в три раза.

Власти Беларуси продолжают требовать от собственников торговых центров снимать информацию о масочном режиме. Началась эта борьба со столичных гипермаркетов, а теперь перекинулась и на областные торговые центры. И это на фоне того, что ритуальные агентства перегружены работой. Работники этой сферы говорят, что число умерших по сравнению с прошлогодней волной коронавируса выросло более чем в три раза.

Четвертая волна коронавируса стала непредсказуемой и намного более сложной, чем предыдущие. Медики утверждают, что заболевание COVID-19 протекает непредсказуемо. Инфицированные испытывают ухудшение состояния здоровья буквально в течение дня. При этом вирус уносит жизни людей до 40 лет, причем умирают пациенты, не имеющие сопутствующих заболеваний и не входящие в так называемую группу риска.

Работники ритуальных агентств говорят, что и в прошлом году была волна коронавируса и почувствовали увеличение числа умерших. Но в этом году захоронений стало в три раза больше.

«В течение последнего месяца ситуация просто вышла из под контроля. Сотрудники ритуальных агентств перегружены, не хватает гробов, катафалков, копателей могил. Наш городской морг просто переполнен. Если раньше ежедневно поступало от 5 до 15 умерших, то сейчас от 100 до 200. Число умерших выросло почти в три раза. За сутки сейчас устраивают 70-80 кремаций, а обычно в нормальных условиях было от 10 до 25. Нам звонят без перерыва, но мы вынуждены даже отказывать, переносить похороны. Стоимость похорон сейчас составляет около 2000 рублей», – рассказал «Белсату» на условиях анонимности работник ритуального агентства.

Больницы переполнены, лекарств не хватает

Больницы в стране все еще переполнены. Рапорты чиновников о том, что ситуация стабилизировалась и вновь перепрофилируют больницы, не всегда соответствует действительности. В больницах не хватает лекарств, кислорода, не хватает мест для новых больных.

«Вчера, согласно плану, МГКОЦ должен был размыть свой пятый корпус для приема онкопациентов, однако, это сделано не было, поскольку в центр срочно сообщили о большом поступлении пациентов — 40 человек должны были привезти в МГКОЦ, поэтому планы на размытие центра не реализовались. С чем связано такое большое поступление — не известно», – сообщает Telegram-канал belhalat_by.

Сами пациенты говорят, что практически все врачи сейчас заняты кавидными пациентами. Попасть к врачу на осмотр невозможно. Такая ситуация не только в столице, но и в регионах. Читатели «Белсата» сообщают, что даже в детских больницах невозможно найти место для лечения.

«Жена с 6-месячным ребенком заразились в детской хирургии кавидом. У ребенка поднялась температура до 38,4 – вызвали скорую. По скорой увезли в инфекционку. Несмотря на просьбы врача со скорой, там отказались принимать. И это 6-месячный ребенок! Потом повезли в детскую больницу на Островского. Там оказалось, что их примут с симптомами в белое отделение», – пишет читатель «Белсата» из Гродно.

Гродненец также добавляет, что некоторые медики дежурят по несколько ночей подряд. Врачи работают сразу на две зоны, при выходе с красной просто снимают средства индивидуальной защиты.

Власти «борются» с масочным режимом

Несмотря на эту ситуацию, власти продолжают бороться с информацией о массовом режиме. Ранее в столице чиновники приказали владельцам торговых центров поснимать вывески и наклейки о соблюдении масочного режима. Сейчас эта волна требований докатилась и до областных центров. 4 ноября в витебском торговом центре «GREEN» также начали снимать информацию о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Мало того, по информации Telegram-канала belhalat_by, власти продолжают увольнять «неблагонадежных» врачей. По информации врачей, в ведомстве уволили 300 врачей. И эта политика происходит на фоне того, что даже по официальным данным сейчас в Беларуси остро не хватает медиков. На начало 2020 года в нашей стране не хватало около 3000 медработников, а в середине 2021 года – около 10 тысяч. Из этой цифры почти половина – квалифицированных врачей.

И среди жертв коронавируса также есть и врачи. «Белые халаты» сообщают, что в течение текущей недели в Гомеле на ИВЛ умер УЗ-диагност Николай Карковский. В Минске не стало врача скорой медпомощи Олега Лашкова и Раисы Метельской, медсестры 5 городской

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