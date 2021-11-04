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Россельхознадзор предупредил поставщиков продукции из Беларуси

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  • 4.11.2021, 21:20
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Россельхознадзор предупредил поставщиков продукции из Беларуси

Российское ведомство высказало свои претензии.

Россельхознадзор заявил о недопустимости нарушения Беларусью фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Россию.

Претензии в адрес Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси были высказаны российским ведомством в ходе видеоконференции 2 ноября.

Как отметила пресс-служба российского ведомства, «в октябре при проведении контроля партий томатов и перца, поступивших на территорию РФ из Беларуси в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных компетентным органом республики, было выявлено 15 случаев обнаружения карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов: 13 случаев обнаружения вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) и 2 случая обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)».

Нотификации по всем фактам обнаружения были направлены в адрес белорусской госинспекции. Россельхознадзор попросил провести официальное расследование причин заражения и «принять корректирующие меры для соблюдения российских фитосанитарных требований».

Служба также оставила за собой право ввести временные ограничения на поставку в Россию указанной продукции в отношении ее производителей и экспортеров из Беларуси.

Белорусская сторона пообещала в оперативном порядке направить все необходимые материалы в РФ и усилить фитосанитарный контроль.

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