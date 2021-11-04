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Три тонны угля

  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 4.11.2021, 22:15
Три тонны угля

О сложном таком «единстве».

В среду Владимир Путин подробно говорил об оружии и связывал свои большие ожидания в этой сфере с искусственным интеллектом. А в четверг главный врач районной больницы в Хабаровском крае Илья Арония рассказал, что среди привившихся жителей региона разыграют три тонны угля. В День народного единства захотелось совместить эти две России в одну:

Президент: Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий...

Главврач: Подарки. Первый приз — одна медкомиссия либо услуга с правом выбора, например водительская медкомиссия, на оружие, трудоустройство на работу. Второе — стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, например профгигиена полости рта. Третье — парикмахерская услуга....

Президент: Особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам и еще больше укреплять безопасность России

Главврач: Четвёртый <подарок> — абонемент в тренажерный зал. Пятое — три тонны угля. Ну и шестой приз — это микроволновая печь.

В общем, грозим не меньше, чем Америке, и миллиарды на это ни разу не жалеем. И тут же парикмахерская услуга как большая замануха... сложное такое единство.

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