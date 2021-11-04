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В ОБСЕ запустили Венский механизм в отношении Беларуси

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  • 4.11.2021, 22:47
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В ОБСЕ запустили Венский механизм в отношении Беларуси

Запуск инициировали 35 государств-членов ОБСЕ.

35 государств-членов ОБСЕ инициировали запуск Венского механизма в связи с серьезными нарушениями прав человека в Беларуси. Соответствующее письмо было направлено Андрею Дапкюнасу, постоянном представителю Беларуси при ОБСЕ. Текст письма опубликован на сайте МИД Великобритании.

В письме говорится, что подписавшие его страны по-прежнему озабочены серьезными нарушениями прав человека в Беларуси. Они напоминают, что в прошлом году в отношении Беларуси был запущен Московский механизм, в рамках которого Вольфганг Бенедек представил свой отчет. В отчете указывалось, что выборы 2020 года не были свободными и справедливыми, а силовики систематически нарушали права человека и основные свободы. В отчете также содержался ряд рекомендаций белорусским властям.

«После публикации отчета в рамках Московского механизма почти год назад ситуация в Беларуси ухудшилась. Наши делегации неоднократно призывали белорусские власти выполнить рекомендации отчета. Мы также призывали белорусские власти принять предложения действующего председательства, бывшего и действующего председателей, о способствовании настоящему национальному диалогу между белорусскими властями и представителями оппозиции и гражданского общества», – говорится в письме. Подписанты с сожалением отмечают, что белорусские власти не выполнили рекомендации и не воспользовались предложениями ОБСЕ для разрешения кризиса.

Так как белорусские власти не продемонстрировали удовлетворительный ответ на отчет по Московскому механизму и ситуация за последние 12 месяцев только усиливает беспокойство, 35 стран-членов ОБСЕ запускают Венский механизм. Страны называют несколько пунктов, которые их особо беспокоят:

свобода мирных собраний,

свобода СМИ,

произвольные и несправедливые задержания и аресты,

преследование представителей оппозиции,

пытки,

миграция.

В рамках Венского механизма подписанты требуют, чтобы белорусские власти ответили:

предпринимались ли шаги по расследованию сообщений об ограничению свободы собраний, произвольных задержаний и арестов,

предпринимались ли шаги по расследованию сообщений о пытках и жестоком обращении,

предпринимались ли шаги по расследованию сообщений о преступлениях на почве ненависти, в том числе использование государственных СМИ и провластных аккаунтов в соцсетях для возбуждения насилия,

предпринимались ли шаги для обеспечения гражданскому обществу и представителям СМИ свободы документировать и сообщать о нарушениях прав человека,

какие шаги были предприняты властями, чтобы показать, что они не способствуют нерегулярной миграции,

как власти сотрудничали с институтами ОБСЕ и реагировали на обеспокоенность, выраженную этими институтами,

были ли сделаны реальные шаги для контакта с оппозицией, независимым гражданским обществом и правозащитниками.

Венский механизм ОБСЕ – метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения по инициативе стран-участниц, включающий обмен информацией между странами-участницами.

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