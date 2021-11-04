Председателю Партии БНФ Костусеву нужна срочная операция 1 4.11.2021, 22:29

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ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

Политик находится в тюрьме с апреля 2021-го года.

Наложен арест на имущество председателя Партии БНФ Григория Костусева. Об этом он сообщил в письме из заключения. Арест наложен на квартиру в Шклове, гараж и дом в деревне. "Будут еще арестовывать и машину", — цитирует письмо Костусева naviny.online.

Под стражей Григорий Костусёв находится с апреля 2021-го, его задержали по делу "о покушении на Александра Лукашенко". Еще в августе стало известно, что у 64-летнего руководителя Партии БНФ подозрение на онкологию. В письме он пишет, что с 14 октября его начали лечить: ежедневно два укола и дают много таблеток. "Говорят, что ситуацию может исправить только операция, — пишет Костусев. — Причем срочная".

Из письма следует, что лечение началось после очередного обследования, которое показало ухудшение ситуации. Что касается следствия по уголовному делу, то основные следственные действия были завершены еще летом.

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