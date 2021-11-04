Хоккеисты минского «Динамо» массово болеют COVID-19 1 4.11.2021, 23:02

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На льду вируса нет?

Команда играет не в полном составе. На последней игре 2-го ноября в рамках КХЛ в заявке на матч было всего 14 полевых (обычно от 18 до 20), в итоге минское «Динамо» уступило со счетом 3:7 одноклубникам из Москвы.

Лукашенко утверждал, что заразиться коронавирусом на хоккейной площадке невозможно, практика это опровергла. Сейчас можно видеть массовые случаи заболевания в любимой команде Лукашенко – минском «Динамо», пишет «Белсат».

Первые больные появились в конце сентября, теперь в команде почти два десятка положительных тестов на COVID-19. Во время последней игры 2-го ноября в рамках КХЛ в заявке на матч было всего 14 полевых вместо обычного числа от 18 до 20. В итоге минское «Динамо» уступило со счетом 3:7 одноклубникам из Москвы.

3-го ноября на выездные игры в Нижний Новгород на матч против «Торпедо», который состоялся 4-го ноября, и в Москву на матч против «Спартака» (в субботу, 6-го ноября) отправилось 20 игроков. Из них только четыре защитника (обычно от 7 до 9). При этом сразу пять человек вызваны из фарм-клуба. Сегодня минское «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

– Коронавирусу все равно – верят в него или нет. Болеют и бедные и богатые, и сначала в минском «Динамо» скрывали, что у них есть проблемы. В начале ноября это стало делать невозможно, и это признал даже главный тренер. Сейчас на матчи с основными конкурентами «Динамо» едет с проблемами относительно состава, и могут возникнуть вопросы с местом в плей-офф, – сказал один из белорусских спортивных журналистов.

Главный тренер минского «Динамо»» Крэйг Вудкрофт и его помощник Андрей Мезин пропустят две ближайшие игры. Исполнять обязанности главного тренера будет Павел Перепехин.

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