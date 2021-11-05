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Главарь суданских путчистов выпустил на свободу нескольких министров

  • 5.11.2021, 8:07
Главарь суданских путчистов выпустил на свободу нескольких министров

Генсек ООН и госсекретарь США призвали восстановить конституционный порядок в стране.

Спустя десять дней после военного переворота в Судане освобождены четыре задержанных ранее министра. Государственное телевидение сообщило в четверг, 4 ноября, что "верховный главнокомандующий вооруженными силами" генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан приказал освободить министра связи Хашема Хасаба аль-Расула, торговли Али Джеддо, культуры и информации Хамзу Балюля и спорта Юсефа Адама, передает dw.com.

Незадолго до объявления приказа об освобождении министров генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с аль-Бурханом, призвав его дать возможность Судану вернуться к демократическим преобразованиям, приложить все усилия для разрешения политического кризиса в стране и восстановления конституционного порядка и переходного процесса. Гутерриш также призвал освободить гражданских членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдука, который находится под домашним арестом. Ранее суданская армия заявила, что новое правительство будет представлено в ближайшее время.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с аль-Бурханом также обратился к нему с призывом "немедленно восстановить гражданское правительство" и освободить всех задержанных после переворота политиков, сообщил в четверг пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

В телефонном разговоре с Абдаллой Хамдуком Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты "решительно поддерживают суданский народ, стремящийся к демократии".

Военный переворот в Судане

На фоне кризиса, усиливавшегося на протяжении последних недель, военные в Судане 25 октября захватили власть и ввели в стране чрезвычайное положение. Лидер путчистов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства и так называемого Суверенного совета, который контролировал процесс демократизации страны и в состав которого входили и военные, и гражданские лица. Он пообещал, что военные будут продолжать процесс перехода страны к демократии до избрания гражданского правительства. Генерал назначил выборы на июль 2023 года.

США и ЕС заявили, что "по-прежнему признают свергнутого премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его кабинет конституционными лидерами переходного правительства". Они потребовали встречи с Хамдуком, которого, как сообщила канцелярия премьера, военные вернули домой под усиленной охраной. Между тем Хамдук был арестован и увезен в неизвестное место, после того как отказался подписать заявление в поддержку путчистов.

В конце октября Совет Безопасности ООН призвал военных возобновить политический диалог "без предварительных условий". СБ ООН также потребовал немедленно освободить задержанных и уважать право на мирные собрания. Всем сторонам следует проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия, указывается далее в документе.

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