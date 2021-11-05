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В Беларуси наметилась волна дефолтов по облигациям

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  • 5.11.2021, 8:11
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В Беларуси наметилась волна дефолтов по облигациям

Какие компании готовы объявить о неисполнении обязательств?

Минфин в этом году сразу объявил о дефолте по облигациям как минимум 8 компаний. Это больше, чем в общей сложности за два последних года. Эти компании не могут выполнить свои обязательства перед покупателями ценных бумаг. На этой неделе, к примеру, стало известно о дефолте по облигациям минского девелопера «Байкал», а в конце октября — Пуховичского комбината хлебопродуктов.

Сайт zerkalo.io посмотрело, какие компании в этом году объявили о дефолте по облигациям.

В этом году Минфин сообщил как минимум о неисполнении обязательств по облигациям со стороны как минимум 8 организаций. Для сравнения: предыдущие два года, по информации на сайте ведомства, было по три таких случая. Облигации размещают, как правило, чтобы привлечь деньги на развитие компании, выплату кредитов.

Напомним, 3 ноября Минфин сообщил о неисполнении обязательств по досрочному выкупу ценных бумаг минским девелопером «Байкал» (галерея «Элатио», торговый центр «Мост» (доля), производственная база в Колодищах). Компания в 2019 году выпускала облигации на 500 тысяч долларов. Среди участников этой фирмы, по данным Минфина, числится полный тезка сенатора Дмитрия Баскова.

27 октября стало известно о неисполнении обязательств по облигациям Пуховичского комбината хлебопродуктов. Предприятие пыталось занять миллион долларов на модернизацию производства через продажу облигаций. Одним из акционеров этого хлебокомбината ранее называли бизнесмена Анатолия Трухановича — отца Анны Канопацкой, экс-депутата и экс-кандидата в президенты Беларуси.

Какие еще компании допустили дефолт по облигациям

В сентябре Минфин сообщил о дефолте по облигациям «Хлебокомбината № 10», который находится в агрогородка Самохваловичи Минского района. Единственным участником этой компании в ведомстве называли частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Степвик». Хлебокомбинат выпустил облигации на 1,7 миллиона долларов под 7% годовых.

Дефолт по облигациям допустило также ООО «Премьер Маркет» — сеть магазинов «Домашний». По данным Единого госрегистра, эта компания проходит процедуру банкротства. Напомним, сеть «Домашний» ушла с рынка из-за долговых проблемы. Ранее Минфин также сообщал о дефолте по облигациям ООО «Гамма Ритейл», которое также относилось к «Домашнему». Сейчас эта компания также проходит процедуру банкротства.

В случае с «Премьер Маркет» выпуск облигаций был на 300 тысяч евро, а у «Гамма Ритейл» — на 1,2 миллиона долларов.

В сентябре Минфин сообщил о дефолте по облигациям ООО «АвиаСити» (позже правопреемником этой компании по ценным бумагам стало ООО «Анритрейд», которое через реорганизацию выделили из состава «АвиаСити»). Речь про интернет-магазин opt.by. Учредители — латвийские юрлица (LEIC TX и Tecos). Выпуск облигаций был на 500 тысяч долларов, ставка — 7,75% годовых.

В апреле стало известно о неисполнении обязательств по облигациям ООО «АЛВЕСТА-М» — дистрибьютор продуктов питания, а также производитель сладостей. Тогда же сообщалось о ликвидации компании. Компания размещала облигации на 500 тысяч долларов под 7,5% годовых.

В августе сообщили о дефолте по облигациям частного унитарного предприятия «Ульянис». Его владельцем называли Юрия Жингеля. «Ежедневник» включил этого россоного предпринимателя в 2014 году в топ бизнесменов Витебской области. Как отмечало издание, Жингель занимался производством и продажей пиломатериалов, выпуском топливных брикетов.

В начале этого года Минфин также сообщал о дефолте по очередному выпуску ценных бумаг застройщика «Жилстройкомплект», подконтрольного бизнесмену Илье Волоху. Эта фирма среди прочего возводила жилой комплекс «Грушевский Посад» на проспекте Дзержинского. В сентябре этого года стало известно о том, что достраивать этот ЖК будет УКС «Запад».

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