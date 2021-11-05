Ученые нашли в Израиле древнее золотое кольцо с необычным камнем 5.11.2021, 8:29

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Оно могло принадлежать только очень богатому человеку.

В Израиле археологи продемонстрировали старинное золотое кольцо, которое отлично сохранилось вплоть до наших дней. Дополнительно изделие было украшено аметистом. Кольцо ученые отыскали совершенно случайно во время раскопок, которые проводились на самой большой во всем мире древней винодельне, расположенной в Явне.

Об этом сообщает Israel Antiquities Authority.

Управление древностей Израиля рассказало о том, что артефакт был сделан примерно в 7 столетии нашей эры – в поздневизантийский или же ранний исламский период. Специалисты отмечают, что данное украшение вполне могло быть семейной реликвией, которая передавалась на протяжении долгого времени от поколения к поколению. Отмечается, что точный возраст находки не был установлен и, скорее всего, установить его так и не получится.

В римском мире такие кольца из золота встречались достаточно часто. Некоторые эксперты считают, что артефактом владел достаточно богатый местный житель Явне еще в третьем столетии нашей эры. При этом по своей форме кольцо наталкивает на то, что специалистам нужно учитывать еще и библейские времена.

Доктор Амир Голани добавил, что кольцом владел очень богатый человек. Изделие в целом использовалось для того, чтобы демонстрировать весьма высокий статус своего владельца. Также внимание было обращено на камень аметист. Он упоминается в Библии среди перечня тех камней, которые использовались для украшения нагрудника первосвященника. Ранее считалось, что аметист обладает множеством магических и даже целебных свойств.

Некоторые эксперты говорят, что аметист в древние времена использовался для предотвращения похмелья. Именно поэтому в библейские времена, если верить мифам, чаши для богачей изготавливались с этого камня.

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