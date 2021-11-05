Главный по международным делам «палаточник» заявил, что Лукашенко признал Крым российским 18 5.11.2021, 8:43

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Узурпатор сделал это де-факто и де-юре.

Глава «парламентской комиссии» по международным делам Андрей Савиных в эфире российской программы «Соловьев live» заявил, что де-факто и де-юре Крым был признан белорусской стороной российским, сообщает zerkalo.io.

В эфире программы «Соловьев live», отвечая на вопрос журналиста Романа Голованова, глава «парламентской комиссии» по международным делам Андрей Савиных, заявил, что белорусской стороной Крым был признан российским.

— Дело в том, что Крым и де-факто, и де-юре давно был признан белорусской стороной российским. Единственное, чего не было — не было какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства, — сказал Савиных. И добавил, что это политическая реальность.

— Сегодня (4 ноября — ред.) это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации, — заявил он.

«Депутат» имел в виду, что 4 ноября в ходе заседания «высшего государственного совета союзного государства» Лукашенко поздравил жителей Крыма с «Днем народного единства России».

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