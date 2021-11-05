закрыть
5 ноября 2021, пятница, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главный по международным делам «палаточник» заявил, что Лукашенко признал Крым российским

18
  • 5.11.2021, 8:43
  • 14,330
Главный по международным делам «палаточник» заявил, что Лукашенко признал Крым российским

Узурпатор сделал это де-факто и де-юре.

Глава «парламентской комиссии» по международным делам Андрей Савиных в эфире российской программы «Соловьев live» заявил, что де-факто и де-юре Крым был признан белорусской стороной российским, сообщает zerkalo.io.

В эфире программы «Соловьев live», отвечая на вопрос журналиста Романа Голованова, глава «парламентской комиссии» по международным делам Андрей Савиных, заявил, что белорусской стороной Крым был признан российским.

— Дело в том, что Крым и де-факто, и де-юре давно был признан белорусской стороной российским. Единственное, чего не было — не было какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства, — сказал Савиных. И добавил, что это политическая реальность.

— Сегодня (4 ноября — ред.) это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации, — заявил он.

«Депутат» имел в виду, что 4 ноября в ходе заседания «высшего государственного совета союзного государства» Лукашенко поздравил жителей Крыма с «Днем народного единства России».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену Андрей Санников