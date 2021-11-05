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ОПЕК+ отверг призывы США к увеличению добычи нефти

  • 5.11.2021, 8:46
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ОПЕК+ отверг призывы США к увеличению добычи нефти

Вашингтон задействует другие инструменты, чтобы гарантировать доступ страны к недорогим энергоресурсам.

На встрече в четверг ОПЕК и ее союзники, сформировавшие образование под названием ОПЕК+, договорились придерживаться планов по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с декабря, несмотря на призывы США к дополнительным поставкам для сдерживания роста цен на нефть, сообщает «Голос Америки».

Белый дом заявил, что Вашингтон рассмотрит весь спектр имеющихся в его распоряжении инструментов, чтобы гарантировать доступ страны к недорогим энергоресурсам.

Все производители нефти пострадали от падения доходов во время пандемии COVID-19, и по мере восстановления спроса в мировой экономике это позволило им восстановить рост своих экономик. Ограничение предложения нефти, о котором договорились участники ОПЕК+, стало триггером в ходе подорожания, в результате чего стоимость эталонной нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума в 86,70 доллара.

Крупнейший производитель в составе ОПЕК - Саудовская Аравия отклонила призывы к Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+), к более быстрому увеличению поставок нефти, сославшись на «экономические препятствия».

Источники в ОПЕК+ заявили, что у Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для увеличения собственной нефтедобычи, если они считают, что мировой экономике нужно больше нефти. Источники сообщают, что Саудовская Аравия и Россия все более становятся уверены в том, что более высокие цены не приведут к быстрому увеличению добычи сланцевого газа в США.

Как заявил в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман, производители обеспокоены возможными новыми неудачами в борьбе с пандемией и дальнейшей скоростью восстановления экономики. По его словам, запасы нефти в конце 2021 - начале 2022 года «колоссально» вырастут из-за замедления спроса.

Вице-премьер России Александр Новак сказал, что начиная с августа ОПЕК уже добавила 2 миллиона баррелей в сутки к мировым поставкам и продолжит реализацию своего плана по добавлению еще 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до конца 2021 года и в первые месяцы 2022 года.

«Есть некоторые признаки снижения спроса на нефть в Европейском союзе в октябре. Мировой спрос на нефть все еще находится под давлением из-за штамма «Дельта», - сказал Новак, объясняя, почему ОПЕК+ решила не увеличивать добычу.

Президент Джо Байден в субботу призвал основные страны-производители энергетики в составе G20, располагающие свободными мощностями, увеличить производство, чтобы обеспечить восстановление мировой экономики.

«ОПЕК+, похоже, не желает использовать имеющиеся у нее возможности и мощности в этот критический момент глобального восстановления для стран по всему миру, - заявил в четверг официальный представитель Белого дома. - Президент считает, что американцы должны иметь доступ к приемлемым по цене энергоресурсам, и дал нам указание продолжать мониторинг рынков и быть готовыми использовать все инструменты по мере необходимости».

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