Пора сломать усы таракану! 5.11.2021, 8:58

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Белорусы могут перейти к более активным действиям.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих читателей:

— Сегодня было жалко смотреть на усатого таракана. Как он Беларусь сдал. Теперь точно самая позорная фамилия в Беларуси — Лукашенко.

За такое — под трибунал за измену Родине. Он предал то, ради чего наши прошлые поколения боролись!

Надеюсь, что белорусы откроют глаза и от пассивных действий перейдут к активным.

Самая большая сила — это сила единства! Рабочие и грамотные управленцы — будущее процветающей Беларуси.

Когда рабочие станут едиными, тогда и плыть против течения будет не сложно! Пора брать инициативу в свои руки, дорогие белорусы. Пора сломать усы таракану!

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