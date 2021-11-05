Пора сломать усы таракану!
- 5.11.2021, 8:58
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Белорусы могут перейти к более активным действиям.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих читателей:
— Сегодня было жалко смотреть на усатого таракана. Как он Беларусь сдал. Теперь точно самая позорная фамилия в Беларуси — Лукашенко.
За такое — под трибунал за измену Родине. Он предал то, ради чего наши прошлые поколения боролись!
Надеюсь, что белорусы откроют глаза и от пассивных действий перейдут к активным.
Самая большая сила — это сила единства! Рабочие и грамотные управленцы — будущее процветающей Беларуси.
Когда рабочие станут едиными, тогда и плыть против течения будет не сложно! Пора брать инициативу в свои руки, дорогие белорусы. Пора сломать усы таракану!