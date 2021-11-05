«Танцы с бубном»: почему Беларусь более 10 лет не может начать строительство нового азотного комплекса 3 5.11.2021, 9:21

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Новые инвесторы как появлялись, также быстро и исчезали.

«Танцы с бубном» вокруг строительства нового азотного комплекса в Беларуси ведутся уже более 10 лет, но строительство так до сих пор и не началось. Новые инвесторы как появлялись, также быстро и исчезали, пишет ej.by.

Китайская инжиниринговая компания CITIC Construction может стать очередным инвестором и заняться строительством в Гродно нового азотного комплекса. 3 ноября премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел переговоры на эту тему с руководством китайской компании.

CITIC Construction является дочерней компанией крупнейшей государственной финансовой корпорации Китая CITIC Group. В Беларуси компания работает с 2007 года. Среди заметных проектов стоит выделить возведение завода «БелДжи» и агропромышленного комплекса для «Белорусской национальной биотехнологической корпорации». Причем в обоих проектах CITIC выступала не только в качестве генподрядчика, но и акционером белорусских предприятий.

Проект по строительству нового азотного комплекса в Гродно также могут отдать китайскому подрядчику.

«Этот проект очень важен для нашей страны. Мы заинтересованы, чтобы новый азотный комплекс стал одним из самых эффективных проектов в мире среди аналогичных производств за счет применения самых современных технологий и конкурентоспособной стоимости проекта в целом. Мы заинтересованы в его завершении в 2025 году», - сказал Головченко, обращаясь к руководству CITIC Construction.

В свою очередь китайская сторона подтвердила готовность к реализации данного проекта, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

Справедливости ради надо сказать, что у этого проекта очень сложная история. Поэтому не факт, что стороны смогут договориться.

Впервые о модернизации «Гродно Азота» заговорили еще в конце «нулевых» годов. Власти Беларуси вели переговоры по условиям поставок российского газа и предлагали «Газпрому» поучаствовать в реализации инвестпроектов в Гродно. Дело в том, что «Гродно Азот» является крупнейшим потребителем природного газа в Беларуси, поэтому для него важным является стоимость сырья. При этом и сам «Газпром» проявлял интерес к созданию СП, потому что намеревался стать крупным производителем удобрений.

В январе 2013 года Лукашенко заявил журналистам, что в модернизации «Гродно Азота» могли бы участвовать два иностранных инвестора. «Я вижу вариант строительства нового предприятия на троих: русские, Индия и мы», – заявил он.

В 2014 году власти Беларуси планировали привлечь инвестора в этот проект, выставив на конкурс блок-пакет гродненского предприятия с минимальной ценой в 414 млн долларов. Кроме того, предлагалось инвестировать еще 1,6-1,8 млрд долларов в модернизацию комбината и доплатить еще не менее 440 млн долларов для получения контроля над «Гродно Азотом». Потенциальный инвестор должен был поставлять на комбинат в течение не менее 10 лет 2 млрд кубометров газа по цене, которая бы позволяла обеспечить рентабельную работу завода. Тогда «Газпром» отказался от проекта, так как, по его мнению, оценка актива была завышена.

Затем появилась информация, что приватизация «Гродно Азота» может состояться по итогам прямых переговоров с потенциальным покупателем. Основным инвестором называлась компания «ЕвроХим» уроженца Беларуси Андрея Мельниченко. Но и эта сделка не состоялась.

Так и не дождавшись инвесторов, белорусские власти приняли решение строить крупный комплекс на «Гродно Азоте» своими силами. Реализация проекта должна была дать предприятию возможность удвоить мощности по выпуску карбамида и значительно нарастить экспорт, а закупка новых технологий позволила бы создать более экологически чистое и энергоэффективное производство. Но все уперлось в финансы. Стоимость проекта составила 1,2-1,3 млрд долларов.

В 2018 году руководство «Гродно Азота» сообщило, что достигнута договоренность о предоставлении льготной китайской кредитной линии. Генподрядчика должны были выбрать путем проведения конкурса среди китайских компаний. Однако через год ситуация изменилась.

В процедуре переговоров по выбору генерального подрядчика принимало участие пять компаний: китайские CITIC, CMIC, COMPLANT, корейский Samsung, а также итальянская фирма Tecnimont. В итоге конкурсная комиссия отклонила предложения китайцев и корейцев, как не соответствующие требованиям документации для переговоров.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в мае 2020 года сообщал, что Tecnimont выполнит весь комплекс работ от привлечения лицензиаров до ввода объекта в эксплуатацию в формате EPC-контракта («под ключ»). Концерн при поддержке Tecnimont провел ряд встреч с экспортно-кредитными агентами для обеспечения финансирования проекта. В ходе посещения «Гродно Азота» в июне 2020 года Лукашенко заявил, что строительство нового комплекса начнется в скором времени.

Однако во время встречи Лукашенко с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком 12 января 2021 года речь вновь зашла о реализации многострадального проекта. «Как будем строить, за какие деньги, с кем? Но если мы решили построить, значит, надо строить, если это перспективное предприятие», – заявил он. Ответов на вопросы – «как будем строить, за какие деньги, с кем?» – тогда не последовало.

В феврале на переговорах в Сочи Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину опять рассмотреть возможность участия «Газпрома» в модернизации «Гродно Азота». Мол, проект позволит сохранить потребление российского газа даже после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, мотивировал Лукашенко. Однако за прошедшее время производство удобрений для российской газовой монополии стало уже непрофильным бизнесом.

Наблюдатели сообщали, что новый виток в проекте строительства азотного комплекса мог последовать на фоне политических разногласий с коллективным Западом. Тем более, что Минфин США с 3 июня 2021 года возобновил действие санкций в отношении девяти белорусских компаний нефтехимической отрасли, в том числе «Гродно Азота».

В августе Лукашенко заявил, что Беларусь хочет построить новый азотный комбинат, финансируя этот проект за счет остатка средств российского госкредита на строительство БелАЭС.

«Мы сэкономили на атомной станции приличные деньги. И я готов на сэкономленную часть денег построить азотный комбинат… Мы построили атомную станцию, на 5 млрд кубов природного газа закупать будем меньше. Построим азотный комбинат новый. Купим 2 млрд кубометров природного газа, переработаем и продадим через удобрения», - сказал Лукашенко в ходе «Большого разговора».

И вот в ноябре случился новый поворот. Правительство Беларуси вернулось к разговору о строительство азотного комплекса в Гродно с китайской корпорацией.

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