Исследование: Сверхбогатые люди живут как экологические вандалы 5.11.2021, 9:57

Экологи предлагают ограничить расход CO2 предметами роскоши.

Согласно исследованию объединения благотворительных организаций Oxfam, сверхбогатые люди во всем мире живут как "экологические вандалы", создавая больше вредных для климата парниковых газов, чем 50 процентов самых бедных людей на планете. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила Oxfam в Берлине по случаю презентации исследования, передает dw.com.

По данным исследования, уровень выбросов на одного человека более бедной половины населения мира и в 2030 году останется намного ниже целевого предела глобального потепления в 1,5 градуса. Однако десять процентов самых богатых людей, как ожидается, к 2030 году превысят это значение в девять раз, а один процент сверхбогатых - даже в 30 раз.

Исследование было представлено Oxfam на Всемирной климатической конференции в Глазго, в его основу легли данные Института европейской экологической политики (IEEP) и Стокгольмского института окружающей среды (SEI).

Экологи предлагают ограничить расход CO2 предметами роскоши

По данным Oxfam, к 2030 году на долю одного процента самых богатых людей на планете - это меньше, чем население Германии - будет приходиться 16 процентов от общего объема глобальных выбросов. По словам эксперта Oxfam по климату Нафкоте Даби, за один космический полет миллиардер производит больше выбросов, чем каждый из миллиарда людей из беднейших слоев населения за всю жизнь.

В исследовании также указывается на географическое перераспределение выбросов парниковых газов: так, если раньше они приходились в основном на традиционные промышленно развитые страны, то в будущем почти четверть (23 процента) от одного процента самых богатых жителей Земли будут китайцы, а десятая часть (11 процентов) - индийцы. Автор исследования в IEEP Тим Гор, отметил, что правительства стран должны принимать политические меры, направленные на сверхбогатых людей: "Это включает как меры по ограничению расхода CO2 предметами роскоши, такими как мегаяхты, частные самолеты и частные космические путешествия, так и шаги по ограничению климатоемких инвестиций, таких как владение акциями в индустрии ископаемого топлива".

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