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«Я хочу жить, уколите что-нибудь!»

  • 5.11.2021, 10:09
«Я хочу жить, уколите что-нибудь!»

Как дети болеют коронавирусом – репортаж из больницы.

Как переносят COVID-19 новорожденные. Что делать, если у ребенка одновременно диагностировали коронавирус и рак. Как протекает Кавасаки-подобное мультисистемное воспаление, вызванное коронавирусом. Об этом – репортаж корреспондента "Настоящего Времени" из клиники Педиатрического университета в Санкт-Петербурге

Детское инфекционное отделение Педиатрического университета – светло-желтое двухэтажное здание недалеко от основного кампуса университета. Аккуратно высаженные деревья, лавочки, клумбы. С 7:45 утра медики в средствах индивидуальной защиты – СИЗах – покидают "чистую" зону и с улицы заходят в "красную", на утренний обход. К восьми весь медицинский персонал в отделении: три медсестры, два санинструктора и три доктора.

Дети смотрят на улицу через щель между окнами, открытыми на проветривание

Отделение принимает детей с коронавирусом с ноября 2020-го. На пиках заболеваемости здесь одновременно лежали до 45-50 пациентов. Самому маленькому было четыре дня, самому "взрослому" – 17 лет.

"У детей, как и у взрослых, были "волны": спад количества госпитализаций в конце января и резкий скачок в конце мая – начале июня, продлившийся по август включительно, – рассказывает заместитель заведующей инфекционным отделением Юлия Ордина. – Этого мы не ожидали: предполагали, что летом заболеваемость будет ниже: дети разъезжаются, не сидят в школьных классах, поэтому обычно меньше болеют вирусными заболеваниями. Но не в случае с ковидом".

"Работы много, но мы привыкли. Пока не выгораем, хотя меня дома иногда не узнают. Все родственники знают: мы работаем на износ. Встаешь с кровати – думаешь: "Сколько можно?!" Потом одеваешься, выходишь и едешь", – говорит Юлия Ордина

Коронавирусную инфекцию у детей часто недооценивают, продолжает доктор:

"Многие родители говорят: "Мы считали: дети или не болеют ковидом, или переносят его легко". К сожалению, не всегда. У нас были пациенты на ИВЛ с 75% поражения легких. Подростки могут болеть как взрослые: с пневмониями и осложнениями. Склонным к тромбообразованию назначаем антикоагулянтную терапию, применяемую у взрослых. У некоторых пациентов на фоне ковида развивался, например, первично выявленный сахарный диабет. Ребенок мог болеть и раньше, но диабет был компенсированным – инфекция же становилась триггером, и иногда детей привозили на реанимационные койки в состоянии кетоацидоза. Понять, кто заболеет тяжело, а кто легко, невозможно".

Группа риска: новорожденные и младенцы

Новорожденные (то есть дети не старше месяца) поступали в отделение и сразу после родов, и уже после выписки домой. В первом случае маму и ребенка, как правило, лечат раздельно. Но если мама уже выздоровела, а ребенок продолжает болеть, она может переехать к нему.

Максима госпитализировали в 18 дней, рассказывает его мама Надежда (имена матери и ребенка изменены по просьбе семьи):

"Во время беременности я была максимально осторожна, работала удаленно, муж ходил в респираторе. Была уверена, что не заболею. Родился здоровенький малыш. Первым заболел папа, но мы не думали, что это коронавирус: незадолго до рождения малыша он специально привился. Поэтому вначале списывали все на недосып. Но все же заболел и, видимо, нас заразил тоже. Когда у мужа очень сильно поднялась температура, вызвали врача, сделали тест, и пришел положительный результат. Позже я почувствовала те же симптомы, малыш тоже начал кашлять и чихать. Сейчас намного лучше себя чувствуем. Анализы хорошие. Повторно сдали ПЦР – ждем результата".

"Новорожденные дети – группа риска, – говорит заведующая отделением Светлана Баннова. – Они по-разному реагируют на инфекцию, поэтому должны быть под наблюдением специалистов. Но тяжелых форм в таком возрасте, мы, к счастью, не наблюдали".

"Вначале было очень тяжело, – вспоминает события недельной давности Надежда. – Болела сама, и за малышом нужно было ухаживать. Сейчас встаю в пять утра, кормлю Максима, делаю процедуры, меняю подгузник, мою бутылочки – так каждые три часа. На чтение, интернет времени просто нет. Если есть лишних полчаса, стараюсь поспать".

Оксана с годовалой Софьей попали в отделение накануне. "Прошел он как обычно, ведь с детьми не соскучишься", – рассказывает о первом дне в больнице Оксана. Софья ползком исследует палату – из этого бокса ей никуда нельзя выходить. Запрет действует, чтобы избежать перекрестного заражения: наличие ковида не исключает других инфекций.

"Боязнь ковида была год назад – вот тогда было страшно, – говорит Оксана. – В людных места протирали руки антисептиком, везде ходили в масках. Тогда мы не заболели, а когда "подзабили" немножко – случилось. У Софьи началась интенсивная рвота, поднялась высокая температура – 39. "Скорая" нас забрала в больницу, где вначале подозревали кишечную палочку, но после ПЦР-тестирования выяснилось, что это ковид. Испугалась: разные случаи бывают. И анализ крови не очень хороший по свертываемости – будут колоть уколы для предотвращения образования тромбов".

"Софье все интересно было – везде пыталась залезть, но сейчас она поспокойнее уже, – продолжает Оксана. – С соседом по палате играет, слушает сказки в телефоне. Быть с ребенком постоянно немного тяжело, но ничего страшного. Иногда выдыхаем: Софья нетребовательная девочка. Только врачей боится и на осмотрах плачет. В поликлинике врачей без СИЗов Софья тоже боялась. Так с самого детства".

Софья лежит в больнице с мамой. Если эпидемиологическая обстановка позволяет и есть "медицинская необходимость", с родителями госпитализируют и более старших детей.

"Когда отделение открывалось, было жесткое правило: в "зону" родителей не допускали, – говорит завотделением Светлана Баннова. – Не имело значения: три дня жизни ребенку или пять-шесть лет. Сейчас, если у родителей есть защитные антитела или они вакцинировались и не находятся в группе риска, они при необходимости могут быть рядом с детьми. Если ребенка госпитализируют одного, родителям сообщают номер нашего дежурного телефона. Бояться оставить ребенка – понятная реакция. Поэтому объясняем: в "зоне" постоянно присутствует персонал и осуществляет полный уход".

"Бабушка вчера умерла – дети, возможно, поедут в детдом"

Ковидом часто заболевают семьями. Многие родители переносят вирус тяжело и звонят с реанимационных коек в отделение узнать про детей. Иногда детей привозят из социальных центров – когда и мама, и папа уже в больнице. Были случаи, когда к выздоровлению детей кто-то из родителей умирал. Пациентам об этом не сообщают, особенно если они "тяжелые".

"Грустные истории в основном связаны не с тем, как дети болеют или проводят время на отделении, а с их родителями и с тем, откуда они приехали, – говорит медсестра Вероника Гущина. – Были дети из детдомов. Кто-то приезжал с побоями по социальным показаниям. Сейчас на отделении есть пятеро детей, они – одна семья. Как мы поняли, мама была лишена родительских прав и дети жили с бабушкой – их опекуном. Она заболела ковидом. Бабушку – в больницу, детей, потому что контакты, – к нам. Больше некуда. Бабушка вчера умерла. И, возможно, от нас они через социальный центр поедут в детский дом. Мы им об этом не говорили. Всю ночь об этой истории думала. Понимаю: их вряд ли кто-то возьмет, потому что пятеро, а разделять тоже нельзя".

Заглянуть в палату из коридора можно через большое окно. Дети тут же интересуются теми, кто заинтересовался ими: в стекло утыкается лицо, за ним еще одно, кто-то машет руками. В этой палате шестеро: Тимофей, Вера, Дарья, Ульяна, Татьяна (имена изменены) из одной семьи и маленький Артём из другой. Найти их бокс просто: здесь не умолкают звонкие детские голоса. В углу на кровати на электропианино играет Ульяна. Таня и Тимофей просят медиков посмотреть, кто из них лучше сделает колесо и сядет на поперечный шпагат. В центре палаты в своей кроватке плачет Тёма.

"Кушать хочет, – говорит санитар и студент пятого курса Педиатрического университета Владимир Киселев. – Тёма смекнул, что к чему. У него диабет. Когда ему измеряют сахар в крови, он сам подает палец, а после укола инсулина понимает: минут через 30 будет обед. Плачет, потому что сахар взяли, инсулин вкололи, а еда задерживается немного".

"Мы Тёму никак развеселить не можем. Всегда хмурый и грустный. Шутим: не выпишем, пока он хотя бы раз не засмеется. Вчера разочек улыбнулся. Соседи сладким накормить хотели, чего делать нельзя категорически, но Тёма был доволен", – добавляет медсестра.

Несмотря на кипящую вокруг жизнь, на руках у Ирины, буфетчицы отделения, спит Даша. Ирина нежно прикрывает ей ушко.

Санитарка Полина Мацегор беседует со школьницей Верой:

— Как твои дела, Вера?

— Нормально. Математикой занималась, рисовала, – девочка показывает два рисунка: пейзаж из компьютерной игры про космонавтику и фиолетовое сердце с надписью "Love".

— Рисуешь ты очень хорошо.

— Я в доме культуры хожу на кружок. И еще на второй – кулинарию. Хочу стать поваром. Уже умею жарить картошку, варить суп, макароны. Мы с Полиной подружились, – объясняет Вера остальным. – Она мне понравилась.

— О чем ты мечтаешь? – продолжает санитарка.

— Чтобы у нас был большой дом – прямо дворец для меня, бабушки, мамы, Тимы и кошечки с собачкой. А в доме – большая кухня и игровая. Хочу, чтобы в том доме мы все вместе жили. Не хочу, чтобы кто-то умирал. Просто у меня ночью умерла бабушка. В 3 часа 44 минуты. Мне по телефону сказали.

Оказывается, девочке позвонил кто-то из родственников.

— Кто-то у тебя еще есть? – обнимает Веру Полина.

— Мама. Папа нас бросил, когда я была маленькая, потому что не захотел детей.

У каждой в глазах – слезы. У Полины они видны под защитными очками. Женщина что-то шепчет девочке на ухо. Слышен только конец фразы: "Вер, у тебя все получится! Не бросай только – занимайся".

Ульяна выходит с пустой тарелкой в коридор к тележке с едой за добавкой

Наконец-то привозят обед. Буфетчица Ирина аккуратно перекладывает спящую Дашу в кровать и начинает раскладывать еду. Дети хватают ложки. Вера убирает тетрадку с примерами.

"Все воспринимаю близко к сердцу, – говорит санитарка Полина. – Но детей люблю безумно. Сложно не привязываться. Раньше здесь тоже лежал мальчик из непростой семьи. Ему и другим ребятам вкусняшки приносила. Некоторым так не хватает материнской любви. И порой обидно, когда ты одна, а детей в палате – шестеро, и каждому хочется уделить внимание и дать тепло. Но мы стараемся изо всех сил!"

После обеда санитар-студент Владимир и Вера возвращаются к математике.

"Математика – мой любимый предмет, – говорит Вера. – Мне врачи пишут примеры, я сама решаю, а они потом проверяют"

"Мы не обязаны заниматься раскрасками и примерами, но, если не заниматься с детьми, они будут заниматься сами с собой. Это гораздо хуже, – со знанием дела говорит Владимир и объясняет: – У меня есть младший брат и две сестры. Оставить ребенка без присмотра – это подписать себе приговор в виде разбитых горшков и разрисованных стен".

"Лечили девочку с синдромом Дауна. Она что-то рисовала и прятала. А когда я вечером зашла в палату, подарила мне открытку. Она не умела писать, но сделала рисунок с очень красивыми черточками и сердечками, – говорит Вероника Гущина. – Мы постоянно берем кровь, делаем уколы – все это неприятно и больно. Приятно, если посреди всего замечают твою доброту"

"Как не заниматься детьми? – соглашается Юлия Ордина. – Подростки уже видели все в интернете или по телевизору, они и про СИЗы уже не спрашивают. А маленьким в больнице всегда страшно, а без родителей страшно вдвойне. Им про СИЗы говорим, что это скафандры, и стараемся все манипуляции выполнять в игровой форме. Когда измеряем сатурацию, играем в паровозик: на пульсоксиметре есть перемещающаяся шкала – просим ребенка сказать, куда доехал поезд".

Новый, 2021 год в отделении встречали с праздничной елкой. Сотрудники вместе с детьми украшали палаты гирляндами.

"У нас было два этажа, поэтому и две новогодние елки. Раскрасили СИЗы в синий и красный цвета, как у Снегурочки и Деда Мороза, пробежались по отделению и поздравили детей, чтобы ощущение праздника сохранялось даже в ковидарии, – рассказывает Юлия Ордина. – 31-го была грандиозная выписка: наверное, половины отделения. Родители забирали всех, кого можно было. Но потом нам привезли тяжелую девочку с онкологией".

Продолжение репортажа читайте на сайте "Настоящего Времени".

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