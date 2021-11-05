Минские партизаны оставили дерзкое послание узурпатору
- 5.11.2021, 10:16
- 3,314
Игра в таракана заканчивается.
Минские партизаны оставили дерзкое послание Лукашенко. Патриоты предупредили совершившего акт государственной измены узурпатора, что его игра в таракана заканчивается.
Фото с акции опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников сделал заявление по итогам подписания самозванцем Лукашенко «союзных программ» с Россией. Политик заявил, что гражданин Лукашенко совершил государственную измену.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко также призвал белорусов присоединиться к всеобщей забастовке. Он также отметил, что все методы для защиты независимости и свободы Беларуси будут оправданы.