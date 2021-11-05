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Минские партизаны оставили дерзкое послание узурпатору

  • 5.11.2021, 10:16
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Минские партизаны оставили дерзкое послание узурпатору

Игра в таракана заканчивается.

Минские партизаны оставили дерзкое послание Лукашенко. Патриоты предупредили совершившего акт государственной измены узурпатора, что его игра в таракана заканчивается.

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Напомним, что лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников сделал заявление по итогам подписания самозванцем Лукашенко «союзных программ» с Россией. Политик заявил, что гражданин Лукашенко совершил государственную измену.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко также призвал белорусов присоединиться к всеобщей забастовке. Он также отметил, что все методы для защиты независимости и свободы Беларуси будут оправданы.

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