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Российский атомный крейсер отправил к врачам жителей оккупированного Севастополя

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  • 5.11.2021, 10:59
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Российский атомный крейсер отправил к врачам жителей оккупированного Севастополя

Виновником чрезвычайной ситуации стал «морской кортеж» Путина.

4 ноября российский президент Владимир Путин находился в оккупированном Севастополе с визитом в честь «Дня народного единства» России, сообщает ghall.com.ua.

Местные СМИ сообщают, что Путин приехал на оккупированную территорию, чтобы возложить цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России 1917-1922 годов. После церемонии возложения он заявил, что Севастополь и Крым «навсегда с Россией», добавив, что это «суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа».

Однако на официальном сайте так называемой «администрации» Севастополя появилась информация о чрезвычайной ситуации.

Ее виновником стал «морской кортеж» Путина.

В 12.51 в «МЧС» региона поступила информация о зафиксированном резком увеличении уровня радиационного фона черноморских вод вблизи Севастополя. «Группа быстрого реагирования, прибывшая в акваторию, выявила источник заражения. Им оказался новейший «Казань», который был задействован в беспрецедентных мерах по обеспечению безопасности Путина».

Минобороны РФ официально не комментирует информацию.

В то же время, медики Севастополя фиксируют обращения местных жителей с жалобами на головную боль, нарушение дыхания, тошноту, рвоту, судороги, удушье, сонливость. По имеющейся информации, один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. «Власти» Крыма не комментируют инцидент.

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