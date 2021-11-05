Кадровый коллапс: Купаловский театр открыл сразу 16 вакансий 5 5.11.2021, 11:01

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Никто не хочет работать в труппе с ябатьками.

Национальный театр имени Янки Купалы опубликовал список вакансий. Информация появилась на официальным сайте.

В театр требуются специалисты сразу на 16 позиций. Это менеджер по продажам, инженер-электрик, начальник производства, инженер-технолог, литературный редактор, костюмер, инженер видеонаблюдения, столяр, медсестра, инженер-механик, художник-декоратор, закройщик-модельер, начальник художественно-бутафорского цеха, начальник производства художественно-постановочной части, специалист по работе с клиентами и начальник отдела реализации.

Напомним, летом прошлого года из Купаловского уволились несколько десятков человек. Большинство из них являлись актерами, но также ушли и некоторые технические сотрудники.

Что касается работы самого театра, то в труппе осталось всего девять актеров из старого состава. Также в труппу через кастинги набрали новых актеров. Среди них несколько профессионалов, остальные — студенты.

Купаловский восстановил три старых спектакля («Паўлінка», «Вечар» и «Чорная панна Нясвіжа»), а также подготовил постановку «Жаніцьба», премьера которой состоялась в июле этого года.

В декабрьской афише анонсированы две премьеры: «DONNA SOLA (Жанчына адна)» с отметкой 18+ и сказка «Гісторыя шакаладнага дрэва». Подготовка к ним идет в обстановке полной секретности. И это не преувеличение: на сайте отсутствует информация о режиссерах этих постановок, а также об актерах, которые будут в них задействованы.

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