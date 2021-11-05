Сына ябатьки отправили на Окрестина за красные кроссовки 22 5.11.2021, 11:08

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Система бьет и по лукашистам.

Издание The Village рассказывает, как силовики спасали из ЦИП на Окрестина сына врача-ябатьки, которого минский ОМОН задержал за красные кроссовки.

На слитой записи телефонного разговора говорят, как утверждается, начальник ГУУР МВД Максим Свирид и начальник УУР КМ ГУВД Мингорисполкома Сергей Ушаков:

С: У тебя есть списки задержанных или нет по Минску?

У: Сейчас посмотрю, положили ли мне. Нет, не положили. Ну, найдем, если надо, 43 человека.

С: Посмотрите по своим спискам, да, найди. Ситуация: приходит ко мне Микулич Андрей Владимирович, говорит позвонил ему врач, там помогал маме его. В Минской областной больнице там хирург высшей категории работает. Говорит, сын учится в Коледже связи <…>. Сегодня у него сдача-защита диплома, учится на одни девятки, ни разу к административной ответственности не привлекался. До двадцати-девяти часов сидел готовился к сдаче. Вчера вышел на улицу в красных кроссовках, и, б*ять, его хапанули, б*ять, и составили на него протокол.

Малы в шоке, батька в щоке, б*ять, там все в шоке, б*ять. Ну, вчера ж никаких акций ничего абсолютно не было, блин. Я посмотрел его по ЕГБДП (база данных о правонарушениях — прим. ред.), б*ять, ни одного привлечения к административной ответственности, ничего. Батька там, б*ять, в а*уе.

Я сейчас Купчене позвоню. Что там будет? Его же завезли в Советского, ночью ему звонил, в ЦИП до рассмотрения.

У: Да, скорее всего в ЦИП, да, надо с Купченей связываться и с Подвойским (начальник милиция общественной безопасности ГУВД Мингориспокома — прим. ред.).

С: Ладно, сейчас Купчене сообщу. Если что, буду с Грибом связываться.

На следующей записи телефонного разговора говорят, как утверждается, начальник ГУУР МВД Максим Свирид и начальник ГУОПП МВД Александр Купченя.

(Здороваются)

С: Вчера, ну, ночью сегодня у меня Микулич Андрей Владимирович, если знаешь такого, в управлении работал города, звонил ему врач с Минской областной больницы — хирург, там маме его очень сильно помогал. Говорит, сын вчера выходил вместе со своим товарищем из колледжа. У малого единственное что — красные кроссовки. Начали их задерживать. Там второй, не он, не этот Козловский, там немножко себя некрасиво повел. Ну и естественно, я думаю, если бы там второй нормально себя вел, так дали бы им под сраку ногой и отпустили из этой милиции. Но я так понимаю, что второй там был трохи… Ну, мне Калинник (начальник Советского РУВД Минска — прим. ред.) говорит: «Второй был зарванный». Ну, и на них составили протокольчики. И загнали их в ЦИП. Да бог с ним с этим ЦИПом, со всеми этими вопросами, так у малого сегодня, почему он так поздно и сидел, у него сегодня защита диплома в этом колледже. И батька там: «Да я за президента голосовал, да я, блин, честный, а тут такая ситуация!».

Может быть, что-то где-то можно с этим, блин, малым как-то. Если действительно так, как ситуацию рассказывают. Может, до рассмотрения его где-то под зад ногой, бл*, а мы уже со своей стороны проконтролируем его прибытие на рассмотрение.

К: Я услышал, пометил я его. Вот.

На этом телефонный разговор заканчивается. Чем закончилась история, неизвестно.

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