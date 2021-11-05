закрыть
5 ноября 2021, пятница, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Новой Зеландии нашли самую уродливую картошку

5
  • 5.11.2021, 11:15
  • 4,476
В Новой Зеландии нашли самую уродливую картошку

Она стала звездой Сети.

Колин и Донна Крейг-Браун пропалывали свой сад в Новой Зеландии, когда мотыга Колина ударилась о что-то огромное прямо под поверхностью почвы, сообщает Yahoo.

Когда пара опустилась на колени и начала копать вокруг объекта, Колин подумал, может это какое-то странное грибковое образование? Выкопав ее садовыми вилами, Колин соскреб немного кожуры и попробовал ее на вкус. Картошка.

«Мы не могли поверить в это, - сказала Донна. - Это было просто потрясающе».

И не совсем красиво. Донна описывает внешний вид картошки как уродливый и мутантский.

Но вполне возможно, что это самый крупный картофель за всю историю наблюдений. Когда пара затащила его в свой гараж и поставила на свои старые весы, он весил удивительные 7,9 кг (17,4 фунта). Это равняется паре мешков обычной картошки или одной маленькой собачки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену
Гражданин Лукашенко совершил государственную измену Андрей Санников