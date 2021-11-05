В Новой Зеландии нашли самую уродливую картошку 5 5.11.2021, 11:15

4,476

Она стала звездой Сети.

Колин и Донна Крейг-Браун пропалывали свой сад в Новой Зеландии, когда мотыга Колина ударилась о что-то огромное прямо под поверхностью почвы, сообщает Yahoo.

Когда пара опустилась на колени и начала копать вокруг объекта, Колин подумал, может это какое-то странное грибковое образование? Выкопав ее садовыми вилами, Колин соскреб немного кожуры и попробовал ее на вкус. Картошка.

«Мы не могли поверить в это, - сказала Донна. - Это было просто потрясающе».

И не совсем красиво. Донна описывает внешний вид картошки как уродливый и мутантский.

Но вполне возможно, что это самый крупный картофель за всю историю наблюдений. Когда пара затащила его в свой гараж и поставила на свои старые весы, он весил удивительные 7,9 кг (17,4 фунта). Это равняется паре мешков обычной картошки или одной маленькой собачки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».