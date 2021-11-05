В Новой Зеландии нашли самую уродливую картошку

В Новой Зеландии нашли самую уродливую картошку5
- 5.11.2021, 11:15
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Она стала звездой Сети.
Колин и Донна Крейг-Браун пропалывали свой сад в Новой Зеландии, когда мотыга Колина ударилась о что-то огромное прямо под поверхностью почвы, сообщает Yahoo.
Когда пара опустилась на колени и начала копать вокруг объекта, Колин подумал, может это какое-то странное грибковое образование? Выкопав ее садовыми вилами, Колин соскреб немного кожуры и попробовал ее на вкус. Картошка.
«Мы не могли поверить в это, - сказала Донна. - Это было просто потрясающе».
И не совсем красиво. Донна описывает внешний вид картошки как уродливый и мутантский.
Но вполне возможно, что это самый крупный картофель за всю историю наблюдений. Когда пара затащила его в свой гараж и поставила на свои старые весы, он весил удивительные 7,9 кг (17,4 фунта). Это равняется паре мешков обычной картошки или одной маленькой собачки.